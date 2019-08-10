افزایش نرخ ارز و بحران اقتصادی تاثیری درتعرفه های ارتباطاتی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی صبح شنبه در آیین افتتاح سامانه متمرکز خدمات مخابراتی جنوب شرق استان تهران در قرچک که با حضور سید حسین نقوی حسینی، نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام حجت اله اسماعیلی امام جمعه قرچک، حسین کاغذلو فرماندار ورامین و حسین عباسی فرماندار پیشوا و جمعی از مسئولین محلی و استانی برگزار شد، طی سخنانی گفت: قرچک خطه شهیدان والامقام از جمله شهید ستاری و شهدای مدافع حرم از جمله شهید قاضی خانی که یادشان را گرامی می‌داریم.

وی توجه به شهرهای اطراف استان تهران را حائز اهمیت دانست و گفت: ما برای توسعه شهرستان های استان تهران برنامه هایی مدنظر داشتیم و موفق بوده ایم، به وضعیت اقتصادی سخت مردم تهران که بالاجبار به شهرستان‌های استان تهران رجوع کردند، باید این موضوع برنامه‌ریزی شود چراکه در همین راستا اقدامات مناسب در حوزه ارتباطات انجام‌شده است.

آذری جهرمی ادامه داد: امروز در شهرستان قرچک همه روستاها به پروژه اینترنت نوری متصل شدند و در دو شهرستان دیگر نیز تا ۸۰ درصد وصل می‌شوند و همه روستاهای دارای ۲۰ خانوار سه شهرستان ورامین، پیشوا و قرچک دارای اینترنت نسل سوم و چهارم می شوند..

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اتصال تمام روستاهای شهرستان های استان تهران به شبکه ملی ارتباطات تا پایان سال خبر داد و افزود: هدف از اجرای پروژه سامانه جامع خدمات مخابراتی، کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات به صورت یکپارچه است.

وی با بیان این که در حوزه ارتباطات بیش از ۸۰ درصد خرید و اقدامات در وزارت ارتباطات بومی‌شده است، گفت: در بحران اقتصادی کشور و افزایش نرخ ارز، در حوزه ارتباطات با وجود حجم اتصال بالا و تأثیرپذیری، شاهد افزایش تعرفه نبودیم و اوضاع معیشتی مردم کاملا مدنظر بود و این فشار به جامعه منتقل نشد.

آذری جهرمی گفت: در حوزه ارتباطات نیازمند شدید به ارز بودیم و بومی‌سازی قطعات باعث شد تا این نیازمندی کاهش یابد و از مهم‌ترین اقدامات این بود که اپراتورها را با یکدیگر متحد کردیم تا در مقابل تحریم‌ها ایستادگی کنند و با این روش هزینه‌های جانبی آن‌ها کاهش پیدا کرده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دشمنان نظام می‌خواهند با مدیریت فضای مجازی از این طریق به کشور ضربه بزنند ولی با هوشیاری کامل و لازم در مقابل آن‌ها ایستادگی می‌کنیم و زیرساخت‌های خوبی در حوزه فضای مجازی تدارک دیده‌ شده است.