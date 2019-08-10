دومین دوره استانی زندگی در شرایط سخت در خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ ماهیت خراسان جنوبی با وجود طبیعت خشک، قرار گرفتن در معرض بادهای ۱۲۰ روزه سیستان و بلوچستان و کویر داغ باید هایی را برای جمعیت این دیار تعریف می کند که انجام آن بر هر شهروند لازم و ضروری است. چرا که شاید هر کدام از این شهروندان را در شرایط دشواری اعم از گم شدن در کویر، دور ماندن از آبادی، گرمازدگی و یا سرمای جانفرسای زمستان قرار دهد که تنها مشرف بودن بر راه و روش های زندگی در شرایط سخت می تواند ناجی آن ها باشد.



این امر نه تنها شامل حال شهروندان می شود بلکه آنچه در این بین اهمیتی دو چندان به خود می گیرد، توان و عملکرد نیروهای امدادی و درمانی در شرایط سخت است. بایدها و نبایدهای لازم در شرایط سخت زندگی مجاب می کند که آموزش های عملی و میدانی لازم به امدادگران ارائه شود.



جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در بازه های زمانی متعدد به میزبانی شهرستان های مختلف اقدام به برگزاری دوره زندگی در شرایط سخت می کند تا آمادگی های تخصصی، حرفه ای و جسمانی تیم های عملیاتی بهداشت و درمان اضطراری ارتقاء یابد.



بنا به گفته معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، شهرستان سرایان دومین دوره استانی زندگی در شرایط سخت را میزبان شده تا ۳۰ نفر از اعضاء تیم های بهداشت و درمان اضطراری شهرستان های سرایان، طبس و بشرویه این دوره را فرا گیرند.



مجیدرضا لطیفی برگزاری اینگونه از دوره ها را بسیار مفید و حائز اهمیت عنوان کرد و افزود: دوره زندگی در شرایط سخت باعث حفظ و ارتقاء آمادگی های تخصصی، حرفه ای و جسمانی تیم های بهداشت و درمان اضطراری می شود.



وی با اشاره به برگزاری دومین دوره زندگی در شرایط سخت در شهر سه قلعه شهرستان سرایان بیان کرد: آشنایی با سامانه های بهداشت و درمان اضطراری، کلیات و تعاریف بقا، آشنایی با روانشناسی بقا، سرپناه اضطراری و کیت بقاء از جمله محورهای این دوره بوده است.



لطیفی جهت یابی، کار با جی پی اس و تثبیت و حمل مصدوم را از دیگر سرفصل های این دوره برشمرد و گفت: پزشک، پرستار، کارشناس بهداشت محیط، کارشناس تغذیه، ماما و تکنسین‌های دارویی از اعضای تیم های شرکت کننده در دوره هستند.