به گزارش خبرنگار مهر درزنجان مهندس قوام نوذری امروز در همایش منتخبین سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای استان زنجان افزود تصمیم گیری در شوراهای شهر و روستا مبتنی بر خرد جمعی است وبا توجه به این مسائله که پویایی این نهاد در گرو حرکت جمعی متحول گرایانه است باید بر ابتکار خلاقیت وتصمیم گیری برتر متمرکز شود.

وی با عنوان این مطلب که نگاه مردم به شوراها نگا هی تحول خواهانه است تصریح نمود مردم از شوراها انتظارات وخواسته هایی دارند که این مسا ئل در راستای بر آورده کردن نیازهای محلی ومنطقه ای آنان می باشد .

به گفته نوذری شوراها به عنوان مجالس محلی می توانند در جهت حفظ وافزایش اعتماد واطمینان مردم که به عنوان سرما یه های اجتماعی می باشند موثر عمل نمایند.

نوذری حمایت وپاسخگویی به خواسته های مردم وتوجه به تخصص ونگاه کارشناسی را از مهمترین وظایف شوراها عنوان کرد و افزود شوراها ناظر بر عملکرد شهرداریها می باشند واگر خارج از چارچوب عمل نمایند و وارد مسائل اجرایی شوند وظیفه اصلی خود را که همان نظارت است از دست خواهند داد.

استاندار زنجان با تاکید بر این مطلب که انتخاب شهردار باید فارغ از مسائل جناحی وگروهی وتنها بر اساس تخصص و کار آمدی افراد باشد گفت در انتخاب شهردار باید ملاک تعهد، کار آمدی ومتخصص بودن را بر سایر ملاکها ترجیح داد.

نوذری پاسخگو یی صادقانه به خواسته های مردم را از وظایف اصلی شوراها عنوان کرد وتصریح کرد شوراها باید صادقانه در جهت خدمت به مردم تلاش نمایند.