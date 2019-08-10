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۱۹ مرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۰۲

تسلط ارتش سوریه بر منطقه جدید در جنوب ادلب

تسلط ارتش سوریه بر منطقه جدید در جنوب ادلب

روند پیروزی های ارتش سوریه بر تروریستها در شمال غرب سوریه همچنان ادامه دارد و نیروهای سوری بر منطقه جدیدی در جنوب ادلب مسلط شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش سوریه به پیشروی های خود در شمال غرب سوریه ادامه می دهد و موفق به تسلط بر مناطق جدیدی شده است.

بر اساس این گزارش؛ ارتش سوریه بر شهرک تل سکیک در حومه جنوبی ادلب مسلط شد.

این در حالی است خبرنگار النشره گزارش داده بود: ارتش سوریه به عملیات نظامی خود پس از رسیدن به نزدیکی ادلب ادامه می دهد و درگیری های شدیدی میان ارتش سوریه و تروریستها در محور ام الخلاخیل و منطقه الزرزور در حومه جنوبی شرقی ادلب جریان دارد.

بر اساس این گزارش؛ همچنین درگیری های سنگینی میان ارتش سوریه و تروریستها در الهبیط در حومه غربی حماه و در نزدیکی جنوب ادلب در جریان است.

همزمان حملات هوایی گسترده ای به مواضع تروریستها در روستاها و شهرک های معرتحرمه، کفرسجنه، الخوین، الزرزور، الفرجه و الهبیط در حومه جنوبی و شرقی ادلب انجام شده است.

کد مطلب 4689424

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