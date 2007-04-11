سیاست توسعه فضای سبز شهر در دو سال گذشته گواه عملکرد مثبت شهرداری در این حوزه است



به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جعفری شهردار منطقه 13 اظهار داشت: اواخر سال گذشته در پارک سرخه حصار چند هزار اصله درخت زیتون کاشته شد که برخی از این نهال ها توسط افراد ناشناس قطع شده است اما متاسفانه مدیر کل محیط زیست استان تهران با مطرح کردن اتهامات بی اساس به شهرداری تهران و بحث های غیر واقعی سعی دارد صورت مساله را پاک کند.

وی با تاکید بر آنکه شهرداری تهران قصد ندارد به این مسائل دامن بزند و اجرای سیاست توسعه فضای سبز شهر طی این دو سال خود شاهدی گویا بر عملکرد شهرداری تهران و نادرستی ادعاهای برخی افراد است ، گفت : مراجع قانونی باید مجرمان این اتفاق را شناسایی کنند و در صورتیکه مدیر کل محیط زیست استان تهران مدارکی مبنی بر مجرم بودن شهرداری تهران در جریان قطع نهال های زیتون پارک سرخه حصار دارد می تواند به ارایه مدارک و اثبات آن بپردازد .

وی تاکید کرد: بر اساس توافق نامه مربوط به سال 78 ، شهرداری تهران مجاز به کاشت نهال های زیتون بوده است ، که حضور بیش از 1500 شهریار جوان و غرس نهال های زیتون در جنگل های سرخه حصار را انجام و در رسانه ها انعکاس یافته است بنابراین دلیل و توجیهی برای قطع درختان غرس شده از سوی شهرداری وجود نداشته است.

وی تصریح کرد: شهرداری تهران خواستار حل مشکل بر اساس مدارک موجود، روش های اصولی و کارشناسانه است.