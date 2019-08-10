۱۰۰ عنوان برنامه طی دهه ولایت در ری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی کنگرلو ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت دهه ولایت طی سخنانی گفت : در ایام دهه ولایت ۱۰۰ عنوان برنامه شامل برگزاری جشن ها ، مسابقات کتابخوانی و برپایی نمایشگاه نقاشی در مهدهای کودک شهرستان ری برگزار می شود.

وی افزود: امروز نسل جوان نیاز به شناخت بیش از پیش معارف اسلامی و حقانیت غدیر دارد، جامعیت همه مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در غدیر مطرح شده است، غدیر نشان داد که اسلام دین عزا و مصیبت نیست بلکه شادی و خوشحالی در اسلام تاکید شده و دین شادمانی به شمار می رود.

رییس اداره تبلیغات اسلامی ری با بیان این که رسانه ها نقش مهمی در انتقال فرهنگ غدیر و اهمیت آن به مردم دارند، گفت: جشن های غدیر در فضاهای عمومی، مساجد و حسینیه های ری برگزار می شود و برپایی سرود، تواشیح، مسابقات فرهنگی، غرفه های مشاوره و روانشناسی از برنامه های این ایام به شمار می رود.

وی با بیان این که ۲۷ مرداد نشست با مبلغین در فرهنگسرای ولاء شهرری برگزار خواهد شد، افزود: مبلغین و سخنرانان با هدف ارسال پیام غدیر به بخش های مختلف شهرستان ری اعزام می شوند و همچنین برنامه های مشارکتی اداره تبلیغات و شهرداری منطقه ۲۰ تهران نیز در پایگاه های بسیج و سرای محلات در این ایام برگزار می شود.

این مسئول تبلیغی شهرستان ری گفت: اجرای برای تئاتر، طنز، سرود، صنایع دستی، مسابقات فرهنگی و هنری ویژه کودکان و نوجوانان به صورت مشارکتی از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای دهه ولایت در شهرستان ری است.

کنگرلو گفت: با توجه به اینکه روز ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان دوران دفاع مقدس است، مراسم تجلیل از ۱۶۰ تن از آزادگان، رزمندگان و خانواده شهدای هشت سال دفاع مقدس برگزار می شود.

وی یادآور شد: ۲۰۰ مبلغ آموزش دیده در سطح استان تهران برای ایام غدیر فعالیت می کنند که تعدادی از آنها مربوط به شهرری هستند.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری اعلام داشت: نمایشگاه نقاشی با محوریت غدیر در مهدهای کودک شهرستان ری طی ایام دهه ولایت برپا می شود.

وی به تجلیل سادات در ادارات ری طی ایام دهه ولایت اشاره کرد و افزود: روز عید غدیر خم حرکت مردمی از میدان شهرری به سمت حرم عبدالعظیم با تکبیر گویی برگزار خواهد شد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی ری از راه اندازی پویش تخفیف از سوی اصناف این شهرستان در دهه ولایت خبر داد و اضافه کرد: اصناف می توانند، برای حضور در این پویش ثبت نام کنند.

کنگرلو بر اطعام نیازمندان در مناطق محروم تاکید کرد و گفت: ایام دهه ولایت فرصتی برای توجه به نیازمندان و فقرا است.