به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در نشست پیگیری اجرای طرح های توسعه ای شهرستان بشاگرد، عنوان کرد: یکی از ظرفیت های قانون بودجه سال ۹۸ جهت تامین اعتبار طرح ها و پروژه های مختلف، فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی است.

وی ادامه داد: در این راستا دستورالعملی تهیه شده که دستگاه های اجرایی می توانند اموال مازاد خود را به فروش رسانده و منابع حاصل از آن را جهت اجرای طرح ها و پروژه ها هزینه کنند.

استاندار هرمزگان افزود: در این راستا لازم است تا دستگاه‌های اجرایی استان که در حال انجام طرح های زیرساختی از جمله در حوزه راه و کشاورزی در شهرستان بشاگرد هستند، از این طریق نسبت به شناسایی و فروش اموال مازاد و تامین اعتبار طرح های توسعه شهرستان بشاگرد اقدام کنند.

همتی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز تکالیفی که برای دستگاه های مختلف در شهرستان بشاگرد در نظر گرفته شده و تا پایان سال باید اجرایی شوند را در قالب کتابچه ای تدوین و بر این اساس روند اجرای پروژه ها به طور مستمر تحت نظارت و بررسی قرار گیرد.