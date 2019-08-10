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۱۹ مرداد ۱۳۹۸، ۲۰:۱۱

استاندار هرمزگان مطرح کرد:

فروش اموال مازاد دستگاه‌ها در راستای تامین اعتبار طرح های بشاگرد

فروش اموال مازاد دستگاه‌ها در راستای تامین اعتبار طرح های بشاگرد

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: در راستای تامین اعتبار طرح های توسعه شهرستان بشاگرد، باید استفاده از ظرفیت قانونی فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی در دستور کار باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در نشست پیگیری اجرای طرح های توسعه ای شهرستان بشاگرد، عنوان کرد: یکی از ظرفیت های قانون بودجه سال ۹۸ جهت تامین اعتبار طرح ها و پروژه های مختلف، فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی است.

وی ادامه داد: در این راستا دستورالعملی تهیه شده که دستگاه های اجرایی می توانند اموال مازاد خود را به فروش رسانده و منابع حاصل از آن را جهت اجرای طرح ها و پروژه ها هزینه کنند.

استاندار هرمزگان افزود: در این راستا لازم است تا دستگاه‌های اجرایی استان که در حال انجام طرح های زیرساختی از جمله در حوزه راه و کشاورزی در شهرستان بشاگرد هستند، از این طریق نسبت به شناسایی و فروش اموال مازاد و تامین اعتبار طرح های توسعه شهرستان بشاگرد اقدام کنند.

همتی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز تکالیفی که برای دستگاه های مختلف در شهرستان بشاگرد در نظر گرفته شده و تا پایان سال باید اجرایی شوند را در قالب کتابچه ای تدوین و بر این اساس روند اجرای پروژه ها به طور مستمر تحت نظارت و بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 4689608

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