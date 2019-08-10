حرکت در مسیر رشد و پویایی دانش آموزان هدف مدارس صدرا است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد تقدیری ظهر شنبه در دیدار با امام جمعه شهرکرد گفت: استفاده از تمام ظرفیت های سازمان تبلیغات اسلامی برای ارتقای مدارس صدرا ضروری است.

وی با اشاره به برگزاری اردوی مدیران جوان مدارس صدرا، گفت: با طراحی این دوره آموزشی و مهارت افزایی تلاش کردیم، این مدارس را در انجام تحقق بیانیه گام دوم به دانش‌آموزان واگذار و آنها را در مسیر رشد مدارس درگیر کنیم و این فعالیت‌ها توسط گروهی در سازمان مدارس علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت رصد، دنبال و پیگیری می‌شوند.

رئیس سازمان مدارس علوم ومعارف اسلامی صدرای ولایت با اشاره به رویکرد جدید سازمان در حمایت از مدارس صدرا، گفت: باید بتوانیم در این مدارس یک الگوی تعلیم و تربیتی از انقلاب اسلامی ارائه دهیم.

وی از آمادگی این سازمان برای تأسیس مجتمع آموزشی صدرا در شهرستان فارسان خبر داد و گفت: این مجتمع در سه مقطع آموزشی ابتدایی، دبیرستان دوره اول و دوره دوم فعالیت می کند.

وی گفت: راهبری مدارس صدرا با سازمان مدارس علوم و معارف اسلامی است و این سازمان در آموزش و توانمد سازی، فعالیت های فرهنگی و تربیتی نقش دارد.

تقدیری با بیان اینکه همه فعالیت های ما در مدارس صدرا براساس اسناد بالا دستی شامل سند تحول اموزش و پرورش، فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره تحول در آموزش و پروررش و بیانیه گام دوم انقلاب انجام می شود گفت: ما در مدارس صدرا کاری نمی کنیم مگر اینکه ناظر به این اسناد باشد.

وی با تأکید بر اینکه هدف در مدارس صدرا مسیر رشد و پویایی است، گفت: هر سه ماه یکبار فعالیت های آموزشی و تربیتی مدارس صدرا ارزیابی شده و به میزان رشد مدارس خدمات دهی صورت می گیرد.