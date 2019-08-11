جزئیات غرق شدن ۳ نفر در سد «دویرج» دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: عصر روز شنبه در پی تماس‌های مردمی با فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن چند نفر در سد دویرج دهلران ، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه پلیس مشخص کرد، این سه نفر که از مردم منطقه موسیان بودند، زمانی که قصد تفریح و شنا در رودخانه را داشتند به داخل آب افتاده و به علت عدم آشنایی با فن شنا غرق شدند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه جسد این فراد توسط افراد حاضر در محل از آب بیرون کشیده شده است، گفت: علت این حادثه توسط دستگاه قضائی در حال بررسی و پیگیری است.

سردار یاری با اشاره به وجود مناطق تفریحی در این شهرستان و وجود سدها و دریاچه ها، از خانواده‌ها خواست از رفتن به نقاط خطرناک خودداری کرده و از شنا کردن در دریاچه پشت سدها پرهیز کنند.