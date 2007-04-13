شکوه قاسم نیا با " عمو و امیر " به نمایشگاه کتاب می آید

به گزارش خبرنگار مهر، شکوه قاسم نیا که از مدتی پیش، نشر ارغوانی را دایر کرده است ، درنمایشگاه کتاب امسال ده عنوان کتاب خود را در غرفه این نشر عرضه می کند.

قاسم نیا که از دو سال پیش به همراه مصطفی رحماندوست، افسانه شعبان نژاد، بابک نیک طلب، بیوک ملکی، اسدالله شعبانی و جعفر ابراهیمی گروهی با عنوان خانه شعر کودک را تاسیس کرده و به دنبال آن به انتشار آثاری برای کودکان و نوجوانان پرداخته اند، کتاب هایی چون "شعرهای بازی " و"شعرهای دعا" را به عنوان محصول کار این گروه منتشر کرده است.

" کاش یکی قصه اش را می گفت " و " خروس کلاه مخملی " نیز دیگر آثار قاسم نیا است." کاش یکی..." رمانی برای رده سنی نوجوانان است که سال گذشته توانست جوایز شهید غنی پور و مهرگان را به خود اختصاص دهد.