انتخاب رشته آزمون ارشد پزشکی آغاز شد/ اعلام نتایج در ۲۰ شهریور

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه علوم پزشکی سال ۹۸ که به دلیل وقوع سیل در برخی مناطق کشور به تعویق افتاد در روزهای ٢٧ و ٢٨ تیرماه برگزار شد.

در این آزمون تعداد ۷۰ هزار و ۹۴ نفر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۵۱ هزار و ۸۶۱ نفر زن و ۱۸ هزار و ۲۳۳ نفر مرد هستند.

آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه علوم پزشکی سال ۹۸ در ۱۱ مجموعه و ۴۲ رشته در نوبت صبح و عصر روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ تیرماه ۹۸ در شهرهای اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، بوشهر، بندرعباس، بیرجند، تبریز، تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، ساری، سمنان، سنندج، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کاشان، کرمانشاه، کرمان، گرگان، مشهد، همدان، یاسوج و یزد برگزار شد.

نتایج اولیه به صورت کارنامه منتشر شده است و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۲۲ مرداد ۹۸ فرصت دارند انتخاب رشته و ویرایش را انجام دهند.

نتایج نهایی پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۸ روز ۲۰ شهریورماه اعلام می شود.

داوطلبان رشته ها و مجموعه های امتحانی که مجاز به انتخاب رشته محل هستند باید رشته هایی را انتخاب کنند که مدرک تحصیلی مورد پذیرش مقطع قبلی، مطابق مدارک مورد پذیرش هر رشته امتحانی مندرج در جدول دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون، باشد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به هیچ یک از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بورس تحصیلی اعطا نمی کند. شرایط پذیرش اتباع خارجی تابع آئین نامه های مربوطه است.

با توجه به اینکه داوطلب به ترتیب اولویت های خود را تکمیل می کند، لذا در صورت پذیرش نهایی در هر دانشگاهی اعم از دولتی عادی یا شهریه ای، متعاقباً تغییری در محل پذیرش انجام نخواهد شد. به عبارتی بعد از اعلام نتایج نهایی و تکمیل ظرفیت پذیرش هر دانشگاه، به دلیل عدم امکان جابجایی تغییر در محل پذیرش انجام پذیر نیست.

هر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است.

بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی کلیه پذیرفته شدگان دوره روزانه چه در دانشگاه قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند، سال بعد از سال قبولی اجازه شرکت در آزمون را ندارند و یک سال محروم از آزمون هستند.

افرادی که در آزمون سال ۹۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرکت کرده و در دانشگاهها و مراکزی که تحصیل در آنها رایگان است، پذیرفته شوند و پس از ثبت نام یا عدم ثبت نام در دانشگاه از ادامه تحصیل انصراف دهند، مجاز به شرکت در آزمون سال ۹۹ نخواهند بود.

افرادی که در دانشگاهها و مراکزی که بصورت پرداخت شهریه پذیرفته شوند مشمول این محرومیت نخواهند شد.

دانشگاه های علوم پزشکی تعهدی در قبال اسکان و تامین خوابگاه ندارند و بر اســاس امکانات موجود، خوابگاه در اختیار دانشجو قرار می دهند. طبق اعلام دانشگاههای علوم پزشکی اراک، البرز، اصفهان، رفسنجان، زنجان، شیراز، کاشان، کرمانشاه، گیلان، مرکز قلب شهیدرجایی، مشهد، یاسوج، یزد فاقد خوابگاه بوده و سمنان فقط یک سال خوابگاه دارد.

عدم تکمیل فرم انتخاب رشته محل تحصیل در زمان مقرر، به منزله انصراف بوده و داوطلب از روند آزمون حذف می شود.