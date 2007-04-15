کتابفروشی ها میزبان " مادربزرگ " می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، "مادربزرگ " عنوان اصلی رمان این نویسنده فرانسوی است اما مترجم قصد دارد عنوان دیگری برای آن بکار ببرد. این کتاب توسط نشر آفریدگان منتشر می شود.

این رمان که برای نوجوانان تالیف شده ، درباره مادربزرگی است که با بیماری آلزایمر دست به گریبان است و برای ملاقات دختر و نوه اش به شهر دیگری مسافرت می کند اما در بین راه...

فرزانه مهری درباره انتخاب این اثر گفت: موضوعاتی از این دست می توانند علاوه بر بار آموزشی و اخلاقی به درمان روانی خانواده هایی که با این بیماری دست به گریبان هستند بپردازد .

مجموعه قصه های "مونولیتو" از جمله آثار ترجمه شده مهری در سال گذشته بوده، که توسط نشر آفریدگان منتشر شد. وی همچنین چند کتاب دیگر با درونمایه بیماری های شناخته شده در دست ترجمه دارد که تا پایان امسال آنها را به ناشر می سپارد.

مجموعه شش جلدی " دعوا نکنید گفتگو کنید" ،"جادوگر و رئیس پلیس" ، "راز کوچک بانی" ، " تخم تمساح " و... از دیگر ترجمه های فرزانه مهری در سال های اخیر بوده است.