دولتی در برابر سلامت متعهدتر است که سرمایه گذاری بیشتری کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دکتر محمدحسین فلاح زاده عصر امروز در جمع خبرنگاران با تاکید براینکه سلامت یک حق است که در قانون اساسی نیز محترم شمرده شده است افزود: تحقق و ارتقای حق سلامت نیازمند تعهد کافی مردم نسبت به آن است.

وی متذکرشد: مفهوم سلامت دارای ابعاد گسترده‌ای است که دستیابی به آن، نیازمند شناخت هرچه بهتر این ابعاد، حفظ و ارتقای این شناخت و تلاش گروهی و بین بخشی در راستای رسیدن به اجزای تشکیل دهنده آن است.

دبیر ستاد هفته سلامت استان فارس افزود: در حال حاضر، باورعمومی بر این است که مقوله سلامت، امری است که تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها در یک کشور و بلکه همه کشورهای جهان را در بر می‌گیرد و صرفاً مرتبط با سازمان و یا حتی کشور خاصی نیست.

وی تاکید کرد: سلامت و فقدان آن، تنها توسط ژن‌‌ها و میکروب تعیین نمی‌شود بلکه به عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی بستگی دارد.

وی افزود: افزایش سرمایه‌‌گذاری برای سلامت نیازمند یک تلاش صادقانه چند بخشی است و از طرفی مشارکت مردم در امر سلامت خود نیز از جمله مسایل مهمی است که همگام با اقدامات دولت باید تشویق و ترویج شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فارس تاکید کرد: متاسفانه هنوز این تفکر ‌که تصمیمات سلامت همگانی باید به طور عمیق به اهداف اجتماعی و اقتصادی متصل شود تا منافع پایدار توسعه تضمین شود، فراگیر نشده است.

وی یادآورشد: رویکرد سرمایه‌گذرای برای سلامت شامل اقداماتی سنجیده برای رویارویی با عوامل تعیین کننده اصلی سلامت به روشی معتبر، موثر و اخلاقی است که سایر بخش‌های جامعه را همانند بخش سلامت درگیر می‌کند و از طرفی رویکرد سرمایه‌گذاری برای سلامت به دنبال شکل جدیدی از مشارکت است.

دکتر فلاح زاده اضافه کرد: چنین اقداماتی نیازمند ایجاد اتحاد قوی بین بخش سلامت و سایر بخش‌های فعال برای تحقق یک توسعه اجتماعی و اقتصادی عادلانه و پایدار است.