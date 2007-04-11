مذاکره بدون پیش شرط تنها راه حل مساله هسته ای ایران است / استفاده از فناوری هسته ای را حق ایران می دانیم

به گزارش خبرنگار مهر، اکمل الدین احسان اغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در نشست خبری مشترک خود با منوچهر متکی وزیر امور خارجه درباره دستاوردهای خود در مذاکره با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت: در این مذاکرات درباره اتحاد و انسجام اسلامی، همکاری های اقتصادی بین اعضای کنفرانس اسلامی، اجرای برنامه ده ساله OIC و موضوع هسته ای و همکاری هایی که کشورهای OIC می توانند در این زمینه داشته باشند مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به جلسه هفته آینده سازمان کنفرانس اسلامی در سطح کارشناسان ارشد گفت: بازنگری منشور این سازمان یکی از اهداف این جلسه است و در جلسه ای در سطح وزرای خارجه در اسلام آباد این منشور مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی با اشاره به موضوع هسته ای کشورمان گفت: به نظر OIC استفاده و بهره برداری از فناوری هسته ای حق همه کشورها از جمله ایران است که می توانند طبق قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی و معاهده ان پی تی، به آن دست پیدا کنند.

وی افزود: ما در OIC مصمم هستیم مبنایی برای عدم برخورد تبعیض آمیز در مورد مسئله هسته ای ایجاد کنیم و در این راستا ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای را مد نظر قرار داده ایم و سعی داریم با فشار بر رژیم صهیونیستی این رژیم را وادار کنیم که در چارچوب پادمانهای بین المللی و مقررات آژانس عمل کند.

احسان اغلو با بیان اینکه ما ایران را به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تشویق می کنیم تا مسائل فی ما بین حل شود گفت: ما از ایران می خواهیم تصمیماتی در جهت ایجاد حسن اعتماد در کشورهای منطقه و زدودن هر گونه نگرانی اتخاذ کند و عقیده داریم گفتگو تحت قوانین ان پی تی و بدون پیش شرط تنها راه حل مسئله هسته ای ایران است و معتقدیم تحریم ها هیچ راه حلی ارایه نمی دهد و قبلا هم ثابت شده که تحریم ها نتایج عکس داشته است.

دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی با بیان اینکه ما به طور مستمر و مداوم و به صورت قطعنامه و خواسته های دبیر کل ، نظرات این سازمان را در مورد مسئله هسته ای ایران اعلام کرده ایم تاکید کرد: ما به طور آشکار از حق مسلم ایران و اعضای این سازمان در داشتن فناوری هسته ای حمایت کرده ایم و عقیده داریم تحریم ها نتیجه ای برعکس خواهند داشت.