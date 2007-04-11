پیروزی تیم ملی فوتبال ساحلی مقابل منتخب اصفهان در دیداری تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، این دیدار پیش از ظهر امروز در زمین ساحلی شهرستان تیران اصفهان برگزار شد.

فارغ درا ، مسلم مسی گر، مهدی داودی و علی رحیمی هر کدام دوبار برای تیم ملی گلزنی کردند. علی میرزا استواری و حسین اصغری نیز هر کدام یک بار موفق به گلزنی شدند.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دومین بازی تدارکاتی خود، جمعه باردیگر مقابل تیم فوتبال ساحل منتخب اصفهان قرار می گیرد.

هدایت تیم ملی فوتبال ساحلی ایران را" مارکو اوکتاویو" از برزیل عهده دار است و فرشاد فلاحت زاده و بهزاد داداش زاده نیز به عنوان دستیار این مربی را همراهی می کنند.