کارگاه آموزشی کشوری توسعه رفاه اجتماعی برگزار می شود

به گزارش خبرگزای مهر ، دکتر علیرضا احمدیه مدیر کل توانبخشی مبتنی برجامعه گفت: با ابلاغ آئین نامه اجرایی توانبخشی مبتنی بر جامعه براساس رویکرد چند بخشی توسط ریاست سازمان بهزیستی به استانها ، کارگاه آموزشی توسعه رفاه اجتماعی از 26 فروردین ماه به مدت 3 روز آغاز به کار خواهد کرد.

وی افزود: در این کارگاه آموزشی جایگاه رفاه اجتماعی و نقش CBR در تامین رفاه اجتماعی ، تاریخ ، اصول و مفاهیم رفاه اجتماعی ، سیاست های رفاهی بهزیستی ، استراتژی کاهش فقر ، شاخص های رفاه اجتماعی و توسعه انسانی ، توانمندسازی اقتصادی و توسعه فرهنگی و اجتماعی به عنوان مولفه های کاهش فقر مطرح می شود .

مدیر کل دفتر توانبخشی مبتنی برجامعه با اشاره به موفقیت cbr در کشور خاطر نشان کرد : این طرح تا کنون در کشور مالکیت محلی نداشته که امیدواریم بتوانیم پس از برگزاری این کارگاه، توانبخشی مبتنی برجامعه را براساس نیازهای معلولان و با مشارکت افراد محلی در روستاها و نظارت سازمان بهزیستی اجرا کنیم .

وی اظهار داشت : در شورای توانبخشی مبتنی بر جامعه براساس رویکرد مالکیت محلی ، رئیس شورای اسلامی روستا ، دهیار روستا ، یک فرد معتمد ، معلول ، یک نفر از خانواده معلولان و دو توان یار اجتماعی عضو خواهند بود .

احمدیه گفت: این طرح از خرداد ماه امسال اجرا خواهد شد .

براساس این گزارش ، CBR یا توانبخشی مبتنی بر جامعه از 12 سال پیش تا کنون در کشور اجرا می شود و 70 هزار معلول از 110 شهرستان در 30 استان کشور را تحت پوشش دارد.