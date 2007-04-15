تمام راههای روستایی زنجان آسفالت می شود

مهندس محمد رضا میر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر از چهار هزار کیلومتر راه روستایی ، بیش از یک هزار و 600 کیلومتر آن آسفالت شده است و مابقی آن نیز به مرور آسفالت خواهد شد.

وی اظهار داشت : در سال 85 حدود 170 کیلومتر راه روستایی در سطح استان زنجان با ختصاص اعتباری معادل 200میلیارد ریال بهسازی و آسفالت شد.

میرمحمدی با اشاره به لزوم حفظ ونگهداری راههای روستایی خاطرنشان کرد: برای نگهداری راههای روستایی‌ استان زنجان سالانه 300میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

به گفته وی ، در طی سال 85 تنها یک سوم مبلغ مورد نیاز برای نگهداری راههای روستایی‌ اختصاص یافته بود.

معاون عمرانی استانداری زنجان یادآور شد: در سال 85 حدود 23 میلیارد ریال ازمحل اعتبارات استانی ، 78 میلیارد ریال اعتبار ملی و 8 میلیارد ریال از محل اعتبارات بانک جهانی برای ساخت و نگهداری راههای شهری و روستایی استان زنجان اختصاص یافت.