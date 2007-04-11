پلاستیک قابل تبدیل به سوخت دیزل ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ریچارد گراس در دانشگاه پلی تکنیک بروکلین آمریکا گفت: این فرآیند هنوز وارد مرحله عملی نشده است و نمی توان به زودی انتظار تولید تجاری از آن را داشت با این حال تشکیلات پنتاگون بر آن شده است تا بودجه هنگفت 34/2 میلیون دلاری را برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار ما قرار دهد.

این فناوری نوین می تواند کاهش قابل توجهی در حجم سوخت و موادی که ارتش آمریکا برای انتقال نظامیان خود به مناطق و پایگاه های دوردست صرف می کند، اعمال کند.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز مزیت اصلی که این فناوری نوین دارد نخست امکان بسته بندی تجهیزات با استفاده از پلاستیک یاد شده و سپس استفاده نهایی از آن به عنوان سوخت است.

آژانس پروژه تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا اعلام کرده است که استفاده از این فناوری نوین کاهش قابل توجهی نیز در تولید زباله و مشکلات ناشی از آن به همراه خواهد داشت.

این دانشمند برای تبدیل پلاستیک تولید شده به سوخت از نوعی آنزیم برای شکستن ذرات تشکیل دهنده پلاستیک به سوخت استفاده کرده است.