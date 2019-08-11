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۲۰ مرداد ۱۳۹۸، ۲۲:۴۵

حماس: مسجدالاقصی خط قرمز است

حماس: مسجدالاقصی خط قرمز است

جنبش فلسطینی حماس با صدور بیانیه ای مسجدالاقصی را خط قرمز برشمرده و بر مقابله با اشغالگران و شهرک نشینان صهیونیست در حمایت از آن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش حماس تاکید کرد که مسجدالاقصی خطر قرمز است و ملت فلسطین در حمایت از آن دریغ نخواهد کرد.

این جنبش در بیانیه ای مطبوعاتی با بیان اینکه جنون رژیم اشغالگر و تندروهایش در تعرض به مسجدالاقصی به وبالی برای آنها تبدیل خواهد شد، مسئولیت این تعدی آشکار را که موجب انفجار اوضاع می شود، متوجه صهیونیست ها دانسته است.

حماس در بیانیه خود آورده است: ملت ما بار دیگر پایبندی خود به مسجدالاقصی و آمادگی کاملش برای دفاع از حریم آن و ناکام گذاشتن نقشه های اشغالگران برای یهودی سازی و تقسیم الاقصی را ثابت کرد.

این جنبش تاکید کرد: مسجدالاقصی خط قرمز است و در حمایت از آن دریغ نخواهیم کرد و به اشغالگران و شهرک نشینان اجازه تعدی به آن را نخواهیم داد.

جنبش حماس همچنین مردم فلسطین را به اتحاد و حمایت از قدس شریف در رویارویی با اشغالگران و شهرک نشینان دعوت کرد.

گفتنی است صبح امروز در حالی که بیش از ۱۰۰ هزار فلسطینی نماز عید قربان را در اطراف مسجد الاقصی اقامه کردند، درگیری های میان آنها و نظامیان رژیم صهیونیستی به وقوع پیوست.
 

کد مطلب 4690494

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    نظرات

    • IR ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
      0 0
      پاسخ
      به امید آزادی کامل قدس شریف . ان شا الله

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