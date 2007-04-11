سازمان کنفرانس اسلامی از حق فن آوری صلح آمیز ایران حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ،منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در دیدار دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی با اشاره به تلاش وی در ایفای نقش فعالتر در ارتباط با تحولات جهان اسلامی اظهار داشت: ما از تلاش های دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی در ایفای نقش فعالتر در ارتباط با تحولات جهان اسلام تقدیر می کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با تبیین ضرورت تحرک هر چه فعالتر کشورهای اسلامی در اجلاس آتی اسلام آباد گفت: در اجلاس کارشناسان ارشد و وزرای خارجه اسلام آباد ابتکار و پیشنهادات جدیدی از سوی جمهوری اسلامی ایران در زمینه اسلام ستیزی و وحدت اسلامی و حق کشورهای اسلامی در برخورداری از انرژی صلح آمیز اتمی ارایه می گردد و امیدواریم با مساعی سازمان و اعضاء این سازمان، زمینه های تحرک و موفقیت را در ارتقای نقش سازمان بهمراه داشته باشد.

متکی در خصوص آمادگی جمهوری اسلامی برای ارایه پیشنهادات در خصوص تجدید نظر منشور سازمان کنفرانس اسلامی تصریح کرد: ارگانهای مختلف جمهوری اسلامی ایران در تلاش هستند تا نظرات خویش برای ارایه نهایی آماده سازند وجمهوری اسلامی ایران با اهتمام به کلیه تعهدات خویش در قبال سازمان و تعامل فعال و حضور آقای خوانساری سفیری مجبوب و آشنا به تحولات جهان اسلام و خاورمیانه در سازمان کنفرانس اسلامی و آقای بروجردی سفیر آتی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همگی نشانگر توجه جمهوری اسلامی ایران به مسائل کنفرانس اسلامی و جهان اسلام می باشد.

وزیر امور خارجه با تقدیر از موضع دبیر کل و سازمان کنفرانس اسلامی در حمایت از حق فن آوری صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد استمرار حمایت ها در تحقق یافتن منافع کشورهای اسلامی در فن آوری صلح اتمی متبلور گردد.

اکمل الدین احسان اغلو نیز در این دیدار با تشریح اقدامات در دستور کار سازمان کنفرانس اسلامی در چهارچوب تجدید نظر منشور و اصلاحات آن ابراز امیدواری کرد بتوان با مساعدت و همبستگی کشورهای اسلامی، روند فعال ساختن نقش سازمان ملل را فراهم ساخت.

اوغلو تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور بزرگ نه تنها در سطح دو جانبه بلکه در عرصه چند جانبه همواره نقش بارزی در بین سازمان کنفرانس اسلامی داشته و دارد.

دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی بار دیگر از حق ایران در فن آوری صلح آمیز اتمی جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد.