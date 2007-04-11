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۲۲ فروردین ۱۳۸۶، ۱۹:۱۶

پزشک معالج جلال شرفی در جمع خبرنگاران :

پارگی پرده گوش شکستگی سر خونریزی داخلی و زخم های عفونی بیانگر عمق شکنجه شرفی است

پارگی پرده گوش شکستگی سر خونریزی داخلی و زخم های عفونی بیانگر عمق شکنجه شرفی است

پزشک معالج جلال شرفی دیپلمات ربوده شده ایرانی در عراق پارگی پرده گوش، شکستن بینی، شکستگی سر ، خونریزی دستگاه گوارش ، زخم های متعدد و آثار ضربه های نافذ و غیر نافذ در سراسر بدن وی را از مصادیق به جا مانده از شکنجه برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسینی متخصص پوست بیمارستان خاتم الانبیاء که بعد از ظهر امروز در کنفرانس خبری، با حضور سید جلال شرفی دبیر دوم سفارت ایران در بغداد و دکتر شریفی متخصص روانشناسی این بیمارستان در محل وزارت امور خارجه کشورمان سخن می گفت، در ارتباط با آسیب های جسمی که در طول مدت ربوده شدن این دیپلمات کشورمان به وی وارد آمده گفت: با توجه به ضعف، بیماری و بدحالی عمومی آقای شرفی از همان روز اول اقدامات متعدد پزشکی برای درمان وی آغاز شد.

وی افزود: آثار ضربه های نافذ و غیر نافذ در کل بدن از فرق سر تا کف پا در شرفی مشهود است و در برخی موارد آثار به جا مانده واضح تر از سایر زخم ها هستند.

دکتر حسینی، پارگی پرده گوش، زخم شدن و شکستن بینی، شکستگی سر و زخم های متعدد بر اندام ظاهری جلال شرفی را از دیگر مصادیق به جا مانده از شکنجه های انجام شده بر وی در مدتی که ربوده شده بود عنوان کرد و خاطر نشان ساخت زخم هایی که در حال حاضر بر بدن وی موجود است از فشارهای مختلف و متعدد وارد شده بر او حکایت می کند.

این پزشک معالج جلال شرفی، ادامه داد: زخم های نافذ در مچ دست ومچ پا، وضعیت بدتری دارند و به واسطه شرایط نامناسب محل نگهداری آقای شرفی اغلب این زخم ها عفونت کرده اند.

وی در ادامه اظهار داشت: کاهش وزن شرفی که به خوبی مشهود است از حجم بالای فشارهای جسمی و روانی بر ایشان خبر می دهد و علاوه بر این بررسی های به عمل آمده خونریزی در دستگاه گوارشی به خاطر وارد آمدن ضربات پی درپی به پهلو و شکم و تا چندی پیش برخی مسائل ادراری را نیز نشان می داد.

کد مطلب 469064

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