تمبر یادبود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) منتشر شد

مسؤول روابط عمومی اداره کل پست استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار کرد : برای اولین بار تمبر بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) با مجوز شورای عالی تمبر کشور توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده است.
علی اصغر وروانی گفت : امروز همزمان با سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم طی مراسم ویژهای نمونهای از این تمبر به موزه آستانه مقدسه حضرت معصومه اهدا و توزیع آن آغاز میشود.
وی افزود : در حال حاضر 450 هزار قطعه از این تمبر به چاپ رسیده است.
وروانی گفت : این تمبر پس از اهدا به موزه آستانه در اتحادیه جهانی پست UPU یکی از مراکز مهم و جهانی پست، 100 مجله بینالمللی، کل دفاتر و باجههای پستی و ... به صورت بسیار گستردهای توزیع می شود.
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