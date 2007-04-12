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۲۳ فروردین ۱۳۸۶، ۱۰:۵۰

تمبر یادبود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) منتشر شد

تمبر یادبود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س) منتشر شد

تمبر یادبود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) همزمان با سالروز ورود ایشان به قم منتشر شد .

مسؤول روابط عمومی اداره کل پست استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار کرد : برای اولین بار تمبر بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) با مجوز شورای عالی تمبر کشور توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده است.

علی اصغر وروانی گفت : امروز همزمان با سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم طی مراسم ویژه‌ای نمونه‌ای از این تمبر به موزه آستانه مقدسه حضرت معصومه اهدا و توزیع آن آغاز می‌شود.

وی افزود : در حال حاضر 450 هزار قطعه از این تمبر به چاپ رسیده است.

 وروانی گفت : این تمبر پس از اهدا به موزه آستانه در اتحادیه جهانی پست UPU یکی از مراکز مهم و جهانی پست، 100 مجله بین‌المللی، کل دفاتر و باجه‌های پستی و ... به صورت بسیار گسترده‌‌ای توزیع می‌ شود.

کد مطلب 469066

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