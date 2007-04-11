ایران و زیمبابوه محور گفتگوهای شیراک و امبکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر "تابو امبکی" اعلام کرد که رئیس جمهوری این کشور قرار است امروز پنجشنبه در دیدار با ژاک شیراک همتای فرانسوی خود در پاریس درباره مسائل مختلف و مورد علاقه دو طرف به بحث بپردازد.

بر اساس این بیانیه امبکی در دیدار خود با شیراک که پیش از انتخابات 22 آوریل 2007 ریاست جمهوری فرانسه صورت می گیرد، مسائل خاورمیانه و آفریقا را مورد بررسی قرار می دهد.

دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی در ژوهانسبورگ در بیانیه ای اعلام کرد: انتظار می رود دو رهبر (در بعد آفریقایی) بحران های سیاسی در زیمبابوه و وضعیت در ساحل عاج (مستعمره پیشین فرانسه) را مورد بررسی قرار دهند.

همچنین در بیانیه عنوان شده است که موضوع هسته ای ایران نیز قرار است در دیدار این دو مقام مورد بررسی قرار گیرد.

آفریقای جنوبی یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت و از اعضای جنبش غیر متعهدها در شورای حکام آژانس بین المللی است که مخالفت خود را با هرگونه فشار نامشروع بر فعالیت های هسته ای ایران اعلام و بر حق تهران برای غنی سازی بر اساس معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته ای موسوم به ان پی تی تاکید دارد.