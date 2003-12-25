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۴ دی ۱۳۸۲، ۱۵:۴۶

سه شنبه آينده

نخست وزير تشكيلات خودگردان به عربستان مي رود

احمد قريع نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين براي ديدار با مقامات عربستان و بررسي جنايات رژيم صهيونيستي بر ضد ملت فلسطين سه شنبه هفته آينده به رياض سفر مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه عكاظ  قريع در اين ديدار علاوه بر بررسي تحولات خطرناك مناطق اشغالي و تجاوزات پياپي رژيم صهيونيستي ، راه هاي گسترش روابط دوجانبه و آينده روند به اصطلاح صلح خاورميانه را بررسي خواهد كرد.
نظاميان صهيونيست در چند روز اخير دامنه جنايات خود را بر ضد ملت فلسطين افزايش داده اند و در وحشيانه ترين حمله  به اردوگاه يبنا رفح در نوار غزه بيش از 50 فلسطيني را به خاك وخون كشيند .
اشغالگران اسراييلي همچنين در اين حملات ، 30  باب واحد مسكوني مردم فلسطين  را با خاك يكسان كردند.
کد مطلب 46910

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