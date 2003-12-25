نخست وزير تشكيلات خودگردان به عربستان مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه عكاظ قريع در اين ديدار علاوه بر بررسي تحولات خطرناك مناطق اشغالي و تجاوزات پياپي رژيم صهيونيستي ، راه هاي گسترش روابط دوجانبه و آينده روند به اصطلاح صلح خاورميانه را بررسي خواهد كرد.

نظاميان صهيونيست در چند روز اخير دامنه جنايات خود را بر ضد ملت فلسطين افزايش داده اند و در وحشيانه ترين حمله به اردوگاه يبنا رفح در نوار غزه بيش از 50 فلسطيني را به خاك وخون كشيند .

اشغالگران اسراييلي همچنين در اين حملات ، 30 باب واحد مسكوني مردم فلسطين را با خاك يكسان كردند.



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