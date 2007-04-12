مسابقه "گوی و میدان" رتبه اول را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه سه اعلام کرد تحلیل و ارزیابی مقایسه‌ای "مسابقات تلفنی و حضوری در پائیز 85 شبکه های مختلف سیما " مرکز نظارت و ارزیابی سازمان صدا وسیما نشان می‌دهد مسابقه "گوی و میدان" رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

در این تحلیل مسابقات تلفنی، برنامه "صبح به خیر ایران" از شبکه یک، برنامه "صبح تهران" از شبکه تهران، "گوی و میدان" و "وقت مسابقه" از شبکه سه و مسابقات حضور "زوج‌های موفق" و "چشم انداز" از شبکه دو بازبینی شد و در دو بخش مسابقات تلفنی و مسابقات حضوری مورد تحلیل و ارزیابی مقایسه‌ای قرار گرفت.

-در تحلیل و ارزیابی مقایسه‌ای تلفنی، "گوی و میدان"، "وقت مسابقه"، "صبح تهران" و "صبح به خیر ایران"، رتبه‌های اول تا چهارم را به لحاظ قوت در محتوا و ساختار به خود اختصاص دادند.

-از نظر سرگرم‌کننده بودن مسابقات تلفنی به ترتیب می‌توان از "گوی و میدان"، "وقت مسابقه" و "صبح تهران" نام برد. "صبح به خیر ایران" هم برای مخاطبان کمتر سرگرم کننده است.

-"گوی و میدان"، "وقت مسابقه" و "صبح تهران" به ترتیب به ترتیب از سوالات متنوع و با کیفیتی بهره گرفته‌اند. در حالی که در "صبح به خیر ایران" هیچ تنوعی از نظر سطح و نوع سوالات مشاهده نمی‌شود.

-"گوی و میدان"، "وقت مسابقه" و "صبح تهران" به ترتیب در مراحل مختلف مسابقه نتایج غیرقابل پیش‌‌بینی را مد نظر دارند، ولی در "صبح به خیر ایران" سوالات متکی بر اطلاعات عمومی است و برنامه را به یکنواختی سوق داده است.

- در "گوی و میدان"، "وقت مسابقه" و "صبح تهران" به ترتیب مهارت‌های متنوعی به کار گرفته شده است.

-مجریان "صبج به خیر ایران" و "صبح تهران" چندان ویژگی‌های یک مجری مسابقه تلویزیونی را دارا نیستند. در حالی که استفاده از دو مجری "در گوی میدان" و "وقت مسابقه" که از لحاظ سنی با شبکه جوان تناسب دارند، در این برنامه‌ها تنوع ایجاد کرده است.

-در "صبح به خیر ایران"، راهنمایی مستقیم از سوی مجری از جذابیت مسابقه کاسته و همچنین موجب عدم بروز توانمندی شرکت‌کنندگان می‌شود. در سایر مسابقات تلفنی راهنمایی‌های مستقیم از سوی مجریان وجود ندارد.

-اختصاص میزان وقت مناسب برای "وقت مسابقه" و "گوی و میدان" تنوع و تعدد مراحل مسابقه را موجب شده است، در حالی که "صبح به خیر ایران" و "صبح تهران" چنین قابلیتی را دارا نیستند. ضمن آنکه در "صبح به خیر ایران" پرگویی‌های مجری و شرکت‌کننده موجب عدم استفاده بهینه از این وقت محدود می‌شود.

-فقط در "گوی و میدان" از جایزه فرهنگی استفاده شده است. جوایز نقدی و مادی صرف در سایر مسابقات می‌تواند با هدف فرهنگی چنین برنامه‌هایی در تعارض باشد.

-در تحلیل و ارزیابی مقایسه‌ای مسابقه‌های حضوری شبکه دو سیما، "زوج‌های موفق" ساختار و محتوای قوی‌تر و موثرتری از "چشم انداز" دارد.

"زوج‌های موفق" توانایی بیشتری از "چشم انداز" در سرگرم کردن و ایجاد اوقات مفرح برای مخاطب دارد.

-"زوج‌های موفق" به دلیل نو و غیرقابل پیش‌بینی بودن، هیجان آور است، در حالی که "چشم انداز" از هیجان لازم برای مسابقه‌ای که تحرک در بخش‌های آن نقش مهمی دارد، برخوردار نیست.

-در "زوج‌های موفق" رقابت گروه‌ها در تمام بخش‌های مسابقه نقش واضح و تعیین‌کننده‌ای دارد.

-در "زوج‌های موفق" لزوم شناخت زوج‌ها از یکدیگر و ترویج سنت حسنه ازدواج، عمده‌ترین نکته آموزنده‌ای است که ارائه می‌شود. در "چشم انداز" هر چند جنبه‌های آموزشی مد نظر است. با این حال آموزش به کارگیری شیوه‌ها متوجه شرکت‌کنندگان در مسابقه است و نه مخاطبان.

- در "زوج‌های موفق" مهارت‌های مورد ارزیابی تنوع قابل قبولی دارد و با اهداف و ویژگی‌های شرکت‌کنندگان، تناسب دارند. مهارت‌های به کار گرفته شده در "چشم انداز" تنوع لازم را ندارد. علاوه بر آن این مهارت‌ها با گروه سنی شرکت‌کنندگان تناسب ندارد.

-"زوج‌های موفق" با یک مجری هدایت می‌شود که به دلیل تسلط در بیان سوالات، واکنش‌های به موقع در گفتار و ... انتخاب مناسبی برای اجرای این مسابقه است. در حالی که حضور دو مجری و دو داور برای مسابقه "چشم انداز" لازم نیست. به ویژه آنکه هیج یک از مجری‌ها توانایی مطلوبی در این زمینه ندارند.