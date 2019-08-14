موتورسیکلت سواران؛بیشترین کشته ها جاده های گلستان/توقیف ۴۰۰۰موتور

سرهنگ علی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: یکی از اقداماتی که پلیس راه به دنبال آن است موضوع آموزش بوده و ارتقاء فرهنگ ترافیک در جامعه اولویت دارد.

وی افزود: در این راستا مأموران پلیس راه حتی به زمین های کشاورزی، مقابل سندیکاها و مساجد و مراسم مختلف رفته و آموزش لازم را به گروه های هدف ارائه کردند.

عبدی در زمینه بالا بودن تعداد موتورسیکلت در استان گفت: استفاده از موتورسیکلت در گلستان با توجه به شرایط آب و هوایی و جغرافیایی و نزدیکی روستاها و شهرها و همچنین ماهیت کشاورزی استان بالا بوده لذا باید موارد ایمنی را بیشتر رعایت کرد.

وی از توزیع ۲۸ هزار کلاه ایمنی بین راکبان موتورسیکلت خبرداد و اضافه کرد: ۴۲ درصد از فوتی ها و ۴۸ درصد مجروحان جاده های برون شهری استان مربوط به موتورسیکلت سواران است و همچنین ۱۵ درصد کشته ها و ۱۳ درصد مجروحان برون شهری را عابران پیاده تشکیل می دهند و این امر لزوم فرهنگ سازی بیشتر را نشان می دهد.

رئیس پلیس راه گلستان اظهارکرد: طی چهار ماهه امسال بیش از چهار هزار موتورسیکلت در استان به دلایل مختلف توقیف شد.

وی در خصوص علل تصادف در جاده ها بیان کرد: عدم توجه به جلو با ۲۸ درصد، عدم رعایت حق تقدم در هنگام گردش و تخطی از سرعت مطمئنه بیشترین حوادث را در جاده های گلستان تشکیل می دهد.

عبدی در خصوص جریمه ها ادامه داد: برای انضباط در عبور و مرور و کاهش حوادث رانندگی و ایمنی شهروندان مجبور هستیم در برخی از مواقع رانندگان را اعمال قانون کنیم.

وی تصریح کرد: حدود ۹۶ درصد از رانندگان استان قوانین را رعایت کرده و تنها چهار درصد تخلفات رانندگی دارند که همکاران بنده برای حفظ جان سایر کاربران ترافیک با آن ها برخورد می کنند.