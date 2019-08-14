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۲۳ مرداد ۱۳۹۸، ۸:۱۵

رئیس پلیس راه گلستان خبرداد:

موتورسیکلت سواران؛بیشترین کشته ها جاده های گلستان/توقیف ۴۰۰۰موتور

موتورسیکلت سواران؛بیشترین کشته ها جاده های گلستان/توقیف ۴۰۰۰موتور

گرگان- رئیس پلیس راه گلستان با بیان این که بیشترین کشته های جاده های برون شهری گلستان را راکبان موتورسیکلت تشکیل می دهند، از توقیف بیش از چهار هزار موتورسیکلت در چهارماهه امسال خبرداد.

سرهنگ علی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: یکی از اقداماتی که پلیس راه به دنبال آن است موضوع آموزش بوده و ارتقاء فرهنگ ترافیک در جامعه اولویت دارد.

وی افزود: در این راستا مأموران پلیس راه حتی به زمین های کشاورزی، مقابل سندیکاها و مساجد و مراسم مختلف رفته و آموزش لازم را به گروه های هدف ارائه کردند.

عبدی در زمینه بالا بودن تعداد موتورسیکلت در استان گفت: استفاده از موتورسیکلت در گلستان با توجه به شرایط آب و هوایی و جغرافیایی و نزدیکی روستاها و شهرها و همچنین ماهیت کشاورزی استان بالا بوده لذا باید موارد ایمنی را بیشتر رعایت کرد.

وی از توزیع ۲۸ هزار کلاه ایمنی بین راکبان موتورسیکلت خبرداد و اضافه کرد: ۴۲ درصد از فوتی ها و ۴۸ درصد مجروحان جاده های برون شهری استان مربوط به موتورسیکلت سواران است و همچنین ۱۵ درصد کشته ها و ۱۳ درصد مجروحان برون شهری را عابران پیاده تشکیل می دهند و این امر لزوم فرهنگ سازی بیشتر را نشان می دهد.

رئیس پلیس راه گلستان اظهارکرد: طی چهار ماهه امسال بیش از چهار هزار موتورسیکلت در استان به دلایل مختلف توقیف شد.

وی در خصوص علل تصادف در جاده ها بیان کرد: عدم توجه به جلو با ۲۸ درصد، عدم رعایت حق تقدم در هنگام گردش و تخطی از سرعت مطمئنه بیشترین حوادث را در جاده های گلستان تشکیل می دهد.

عبدی در خصوص جریمه ها ادامه داد: برای انضباط در عبور و مرور و کاهش حوادث رانندگی و ایمنی شهروندان مجبور هستیم در برخی از مواقع رانندگان را اعمال قانون کنیم.

وی تصریح کرد: حدود ۹۶ درصد از رانندگان استان قوانین را رعایت کرده و تنها چهار درصد تخلفات رانندگی دارند که همکاران بنده برای حفظ جان سایر کاربران ترافیک با آن ها برخورد می کنند.

کد مطلب 4692007

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