ایرانیان از سیاست های دولت خود حمایت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی" وینرسایتونگ" اتریش بر اساس نتایج یک نظرسنجی که اخیرا در تهران انجام داده است، نوشت : ایرانیان به سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد رای مثبت می دهند.
بر اساس این نظرسنجی که در بین پنج هزار نفر از جمعیت ساکن در تهران و طی ۱۲تا ۱۹فروردین انجام شده، مردم ایران از سیاست خارجی رئیس جمهور خود قاطعانه حمایت می کنند.
نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که ۷۷درصد از پنج هزار سوال شونده در موضوع انرژی هسته ای از موضع دولت حمایت می کنند و درهیچ صورتی موافق توقف غنیسازی اورانیوم نیستند.
بر اساس نظرسنجی این روزنامه اتریشی ، ۳۳درصد از سوالشوندگان معتقدند که احمدی نژاد دولتمرد خوبی است و ضمن ایستادگی در مقابل آمریکا به قشرهای آسیب پذیر جامعه نیز کمک می کند.
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