ایرانیان از سیاست های دولت خود حمایت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی" وینرسایتونگ" اتریش بر اساس نتایج یک نظرسنجی که اخیرا در تهران انجام داده ‌است، نوشت : ایرانیان به سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد رای مثبت می دهند.

بر اساس این نظرسنجی که در بین پنج هزار نفر از جمعیت ساکن در تهران و طی ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۹‬فروردین انجام شده، مردم ایران از سیاست خارجی رئیس جمهور خود قاطعانه حمایت می ‌کنند.

نتایج این نظرسنجی نشان می ‌دهد که ‪ ۷۷‬درصد از پنج هزار سوال ‌شونده در موضوع انرژی هسته ‌ای از موضع دولت حمایت می ‌کنند و درهیچ صورتی موافق توقف غنی‌سازی اورانیوم نیستند.

بر اساس نظرسنجی این روزنامه اتریشی ، ‪ ۳۳‬درصد از سوال‌شوندگان معتقدند که احمدی نژاد دولتمرد خوبی است و ضمن ایستادگی در مقابل آمریکا به قشرهای آسیب پذیر جامعه نیز کمک می ‌کند.