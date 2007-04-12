  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ فروردین ۱۳۸۶، ۱۲:۲۳

روزنامه وینر سایتونگ :

ایرانیان از سیاست های دولت خود حمایت می کنند

ایرانیان از سیاست های دولت خود حمایت می کنند

نتایج نظر سنجی های یک روزنامه اتریشی در ایران نشان می دهد که مردم ایران از سیاست های دولت خود به ویژه در زمینه هسته ای حمایت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی" وینرسایتونگ" اتریش بر اساس نتایج یک نظرسنجی که اخیرا در تهران انجام داده ‌است، نوشت : ایرانیان به سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد رای مثبت می دهند.

بر اساس این نظرسنجی که در بین پنج هزار نفر از جمعیت ساکن در تهران و طی ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۹‬فروردین انجام شده، مردم ایران از سیاست خارجی رئیس جمهور خود قاطعانه حمایت می ‌کنند.

نتایج این نظرسنجی نشان می ‌دهد که ‪ ۷۷‬درصد از پنج هزار سوال ‌شونده در موضوع انرژی هسته ‌ای از موضع دولت حمایت می ‌کنند و درهیچ صورتی موافق توقف غنی‌سازی اورانیوم نیستند.

بر اساس نظرسنجی این روزنامه اتریشی ، ‪ ۳۳‬درصد از سوال‌شوندگان معتقدند که احمدی نژاد دولتمرد خوبی است و ضمن ایستادگی در مقابل آمریکا به قشرهای آسیب پذیر جامعه نیز کمک می ‌کند. 

کد مطلب 469204

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها