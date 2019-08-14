به گزارش خبرنگار مهر، صفر توحیدی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح یک مرکز نیکوکاری در اردبیل گفت: افزایش ۱۳۶ درصدی کمکهای مردمی به مراکز نیکوکاری در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نشانگر افزایش اعتماد خیران به این قبیل مراکز است.
وی ادامه داد: مراکز نیکوکاری بدون بروکراسیهای مرسوم اداری خدمت به مردم در مناطق محروم را در دستور کار قرار داده و برای رفع مشکلات و کمبودها در تلاش هستند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان اردبیل یادآور شد: مراکز نیکوکاری جزو واحدهای مردمی محسوب میشوند که در مساجد، محلات و روستاها تشکیل شده و در سریعترین بازه زمانی نذورات را بین مددجویان تقسیم میکنند.
توحیدی با بیان اینکه شفاف سازی هزینه کرد و چگونگی کمکهای مردمی در افزایش جلب اعتماد خیران به مراکز نیکوکاری نقش بسزایی دارد، افزود: حسن نیت خیران و افزایش اعتمادها به این قبیل از مراکز مددجویان را در رفع نیازهای اساسی یاری خواهد کرد.
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