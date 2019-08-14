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۲۳ مرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۵۱

معاون کمیته امداد استان اردبیل خبر داد:

رشد ۱۳۶ درصدی کمک‌های مردمی در اردبیل

رشد ۱۳۶ درصدی کمک‌های مردمی در اردبیل

اردبیل - معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اردبیل گفت: در چهار ماه نخست سال جاری کمک‌های مردمی به مراکز نیکوکاری اردبیل از رشد ۱۳۶ درصدی برخوردار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صفر توحیدی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح یک مرکز نیکوکاری در اردبیل گفت: افزایش ۱۳۶ درصدی کمک‌های مردمی به مراکز نیکوکاری در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نشانگر افزایش اعتماد خیران به این قبیل مراکز است.

وی ادامه داد: مراکز نیکوکاری بدون بروکراسی‌های مرسوم اداری خدمت به مردم در مناطق محروم را در دستور کار قرار داده و برای رفع مشکلات و کمبودها در تلاش هستند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان اردبیل یادآور شد: مراکز نیکوکاری جزو واحدهای مردمی محسوب می‌شوند که در مساجد، محلات و روستاها تشکیل شده و در سریعترین بازه زمانی نذورات را بین مددجویان تقسیم می‌کنند.

توحیدی با بیان اینکه شفاف سازی هزینه کرد و چگونگی کمک‌های مردمی در افزایش جلب اعتماد خیران به مراکز نیکوکاری نقش بسزایی دارد، افزود: حسن نیت خیران و افزایش اعتمادها به این قبیل از مراکز مددجویان را در رفع نیازهای اساسی یاری خواهد کرد.

کد مطلب 4692151

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