جشن بزرگ شب های کرمان در شهربازی برگزار می شود

محسن ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اعیاد و برنامه های ملی و مذهبی، برنامه های فرهنگی و جشن هایی در مجموعه شهربازی برگزار می شود که با استقبال خوب شهروندان همراه بوده است.

وی ادامه داد: جشن بزرگ شب های کرمان به مناسبت دهه ولایت جشن بزرگ شب های کرمان امشب در مجموعه شهربازی برگزار می شود. این جشن از ساعت ۲۱ آغاز و تا ۲۴ ادامه دارد.

ملکی از حضور مجریان، کمدین و خواننده مطرح کشوری در این جشنواره خبر داد و ابراز امیدواری کرد: فضای شاد و مفرحی با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری و موسیقی زنده برای شهروندان فراهم کنیم.

مفرحی را با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری و موسیقی زنده برای شهروندان فراهم کنیم.