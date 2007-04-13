به گزارش خبرگزاری مهر، محققان ژاپنی در گزارشی که در شماره اخیر نشریه نیچر منتشر کرده اند نشان داده که این نوع کریستال ها که در حقیقت کریستال هوشمند محسوب می شوند پیش از شکاف برداشتن می توانند تا 100 بار بین دو شکل متفاوت در نوسان باشند.

این کریستال ها می توانند به ماشین های فوق العاده کوچکی منتهی شوند که با استفاده از نور همچون سیستم های مایکروالکترومکانیکی امروزی کار می کنند.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، این محققان به سرپرستی پروفسور ماساهیرو آیری از اساتید برجسته شیمی در دانشگاه کیوشوی ژاپن به طور متناوب نور ماوراء بنفش و نور معمولی قابل رویت را به یک کریستال مستطیلی تاباندند تا آن را منقبض و منبسط کنند.

پیش از این نیز این محقق ژاپنی گونه ای از مولکول ارگانیکی را خلق کرده بود که با در معرض نور قرار گرفتن تغییر رنگ می داده است.