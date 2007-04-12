کارگردان و نویسنده فیلم "خون بازی" ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : "مهمترین وجهی که "خون بازی" دارد وجه کاربردی در بین خانواده هایی است که دختران و پسران جوان معتاد دارند. به همین دلیل این فیلم را می توان از وجوه مختلف آسیب شناسی معضل اعتیاد بررسی کرد."

- از آغاز می دانستم می‌خواهم "خون‌بازی" بسازم

رخشان بنی اعتماد در ادامه به مقایسه تاثیر "خون بازی" با سایر فیلم هایی که در زمینه اعتیاد ساخته شده پرداخت و گفت: "نگاه کلیشه وار، سطحی و غیرکارشناسی به مسئله اعتیاد معضل اصلی اغلب فیلم هایی است که در این رابطه ساخته شده است. به عنوان مثال می توان به کاراکترهایی اشاره کرد که هر یک از آنها به الگوی مصرف مواد مخدر تبدیل شده اند و در نهایت تاسف باید گفت سازندگان این دسته از فیلم های سینمایی یا مجموعه های تلویزیونی نمی دانند وارد چه حیطه خطرناکی شده اند و در نهایت اکثر این فیلم ها به جای اینکه در جهت پیشگیری تولید شوند، خودشان به عاملی برای تخریب و البته اشاعه مصرف مواد مخدر بین جوانان تبدیل می شوند؛ بروز چنین مسئله ای نشان از اشراف نداشتن سازنده اثر به اعتیاد است."

کارگردان فیلم "گیلانه" همچنین خاطرنشان کرد: "از زمانی که کار نگارش فیلمنامه "خون بازی" را آغاز کردم می دانستم که قرار نیست این فیلم به دلایل بروز اعتیاد بین جوان ها بپردازد. بنابراین مبنا را بر به تصویر کشیدن روح کثیف اعتیاد و رخنه کردن این پدیده در وجود انسان قرار دادم."

- ساده‌انگاری از عوامل مهم گرایش جوانان به اعتیاد است

این مستندساز مسائل اجتماعی درباره مراحل تحقیق "خون بازی" گفت: "فیلم داستان یک زندگی است که از نزدیک با آن درگیر بودم و مهمترین نکته ای که در آغاز تحقیقات سئوال برانگیز بود وجود انواع و اقسام مواد مخدر رایج دربین جوانان به شکل فراگیر بود که متاسفانه به بحرانی جدی تبدیل شده است. متاسفانه باید بگویم در طول تحقیق روی این مسئله با جوانان معتاد که صحبت می کردم مصرف مواد را یک تفنن می دانستند و هیچکدام از آنها باور نداشتند معتاد شده اند و تصورشان این بود که هر زمان که بخواهند می توانند مواد را کنار بگذارند؛ به نظر من همین ناآگاهی و ساده انگاری یکی از عوامل مهم گرایش به مصرف مواد است."

بنی اعتماد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان های مربوط به امور جوانان مانند کانون اصلاح و تربیت یا سازمان ملی جوانان اقدام به نمایش این فیلم برای بزهکاران و معتادان کرده اند، گفت: "فیلمی با مضمون اعتیاد ساخته شده که از نظر کارشناسی هم مورد تائید قرار گرفته و به عنوان یک محصول آماده در اختیار سازمان های امور اجتماعی و مراکزی که با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند قرار گرفته است."

وی در ادامه افزود: "حالا این سازمان ها هستند که باید امکان نمایش فیلم هایی از این دست را فراهم کنند. به همین دلیل من نباید به فکر نمایش "خون بازی" در این مراکز باشم. چرا که من به اتفاق سایر عوامل آنچه را باید انجام داده ایم و حالا نوبت مسئولان و مدیران در بخش های مختلف فرهنگی و اجتماعی است که "خون بازی" و فیلم هایی از این دست را در مراکز خود برای افراد بیمار به نمایش بگذارند."