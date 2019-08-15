آخرین جزئیات طرح های انتقال آب به کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی در جمع خبرنگاران در ارتباط با ادامه فعالیت معینهای اقتصادی کرمان اظهار کرد: اگر از ظرفیتهای اقتصادی در جهت توسعه استان کرمان استفاده کنیم در اصل بسیار خوب است اما برای بهره بردن از معینهای اقتصادی اهرم قانونی وجود ندارد و مبنای کار تفاهمنامهها هستند.
وی گفت: معینهای اقتصادی سهمی در توسعه و سرمایهگذاری در بخش خصوصی و همچنین اشتغال دارند اما این باعث نمیشود وظایفی که در راستای ارتقاء توسعه استان است به فعالیت معینها منحصر شود.
فدایی تصریح کرد: رتبه کسب و کار ایران در بین کشورهای دیگر جهان ۱۲۵ است لذا باید به این نکته توجه کنیم که شخصی که میخواهد در کشوری سرمایهگذاری کند نباید شش ماه در انتظار صدور مجوز باشد لذا پنجره واحد اقتصادی مطرح شد و شکل گرفت تا صدور مجوزها در زمان کوتاهتری انجام شود.
استاندار کرمان در ارتباط با کم آبی استان کرمان تصریح کرد: با توجه به اقلیم کشور ما و همچنین کمبود آب در دنیا جنگ آینده کشورها جنگ آب است لذا ما برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت در ارتباط با موضوع کم آبی پیش رو داریم اما مسئله مهمتر این است که مردم باید ارزش آب را بدانند.
وی افزود: تامین آب شهرهای کشور بر عهده وزارت نیرو است و استانداری متولی آن نیست اما وزارت نیرو با توجه به مطالعاتی که از اقلیم کشور به دست آمده برنامههای زمانبندی شده در قالب طرحهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته است.
فدایی ابراز داشت: شهر کرمان در حال حاضر هزار لیتر بر ثانیه کمبود آب دارد همچنین آب شرب شهر کرمان از طریق چاهها تامین میشود و با توجه به برداشت آب این چاهها از نظر کمی و کیفی کاهش یافتهاند.
وی یادآور شد: در جهت تامین آب شرب شهر کرمان سه پروژه پیشنهاد شده که در حال اجرا است یکی از این طرحها پروژه انتقال آب از دریای عمان است.
استاندار در خصوص انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری گفت: برخی فکر میکنند ما در ارتباط با این که آب از کجا تامین میشود لجاجت و نظری خاص داریم لذا وزارت نیرو در خصوص سه طرح انتقال آب مشاور گرفته است که درست یا اشتباه بودن آن را باید بر عهده آنها گذاشت.
فدایی یادآور شد: برخی فکر میکنند مردم جنوب و شمال استان کرمان برای ما فرق دارند در حالی که این چنین نیست؛ ۵۰ درصد از پروژه انتقال آب اجرا و ۶۰۰ میلیارد تومان طی اجرای آن هزینه شده ولی در حال حاضر به دلایل کارشناسی تعطیل است اما ما تعصبی نداریم و گفتهایم که کارشناسی شود.
وی در خصوص طرح تقسیم استان کرمان هم به خبرنگار مهر گفت: در خصوص موضوع تقسیمات جغرافیایی استان کرمان به طور رسمی بحثی انجام نشده است و اگر موضوعی مطرح شده من از آن بی اطلاع هستم.
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