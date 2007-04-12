نشست دموکرات ها با بوش برای بررسی هزینه های جنگ عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"نانسی پلوسی" رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و "هری رید" رهبر اکثریت سنا طی بیانیه ای مشترک اعلام کردند :" ما چهارشنبه ( 29 فروردین) برای گفتگو با رئیس جمهور بوش در کاخ سفید خواهیم بود."

در بیانیه آنها آمده است :" ما به سخنان بوش گوش خواهیم داد، اما در مقابل تاکید خواهیم کرد که وی نیز باید به نگرانی های مردم آمریکا مبنی بر اینکه سیاستهای وی در عراق شکست خورده و به تغیر مسیر نیاز داریم، گوش فرا دهد."

آنها افزودند:" ما از تصمیم رئیس جمهور برای دوری گزیدن از یک بحث جدی و واقعی با کنگره درباره عراق ناامید شده ایم."

4 نفر از دموکراتهای برجسته آمریکا پیش از این از بوش خواسته بودند تا با آنها در کنگره دیدار و درباره لایحه آنها بحث و تبادل نظر کند. لایحه آنها به دنبال هزینه های مهم برای جنگهای عراق و افغانستان به شرط عقب نشینی نظامیان آمریکایی در سال آینده است.

این 4 سناتور نوشتند:" احتراما درخواست می کنیم که آمدن به کنگره در روز جمعه هفته جاری را برای دیدار با اعضای دموکرات و جمهوریخواه سنای آمریکا به منظور آغاز تلاشها برای از بین بردن اختلافات بین سیاست شما درباره عراق و سیاستی که ماه گذشته در کنگره مورد حمایت قرار گرفت، مد نظر قرار دهید."

اخیرا بوش از رهبران دموکرات و جمهوریخواه خواسته بود که هفته آینده به کاخ سفید بیایند تا جلسه ای را برای بحث و گفتگو داشته باشند. وی در عین حال بار دیگر بر تصویب بودجه بدون داشتن قید وشرط و تعیین جدول زمانبندی شده تاکید کرده بود.

سنای آمریکا اخیرا قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن باید نظامیان آمریکایی تا مارس سال 2008،عراق را ترک کنند و این در حالی است که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا بارها اعلام کرده، این قانون را وتو می کند.

مجلس نمایندگان آمریکا نیز سوم فروردین قانون مشابهی را به تصویب رساند که بر اساس آن نیروهای نظامی آمریکایی حاضر در عراق باید تا 31 آگوست سال 2008 میلادی این کشور را ترک کنند.