دکتر مینو بدیعی، استاد دانشگاه و روزنامه نگار پیشکسوت، جلال خوش چهره، دبیر سیاسی روزنامه کارگزاران، محمدحسن اسدی طاری، عضور هیات علمی دانشگاه آزاد، محمد کیارشی، کارشناس امور سیاسی و امیراسماعیلی، کارشناس ارتباطات در این میزگرد به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

بدیعی: دستگیری ملوانان انگلیسی نمایشی قدرتمندانه و در واقع یک "تک رسانه ای" از جانب ایران بود که مورد غفلت رسانه های داخلی قرار گرفت

دکتر بدیعی در ابتدای این میزگرد با اشاره به دیدگاه های برخی از جامعه شناسان ارتباطات، گفت: "رسانه" اصولا ابزار قدرت است و در جهان امروز با توجه به گستردگی دامنه ارتباطات، قدرت ها این ابزار را در عرصه های تبلیغاتی، فرهنگی و سیاسی به کار می گیرند.

وی دستگیری نظامیان انگلیسی در آب های اروند رود را حرکتی استراتژیک، نظامی و سیاسی دانست و افزود: این اقدام از لحاظ رسانه ای، حرکتی مثبت و نمایشی قدرتمندانه از جانب ایران بود که رسانه های داخلی از آن حمایت شایسته ای نکردند؛ در واقع می توان این حرکت را به عنوان یک "تک رسانه ای" توصیف کرد.

به گزارش مهر، این استاد دانشگاه با انتقاد از عدم مشخص بودن سیاست خبری کشور در جریان بازداشت این نظامیان انگلیسی ، ادامه داد: برای توجیه وروشن کردن سیاست های رسانه ای این موضوع، شایسته بود که جلسه ای با حضورمدیران ونمایندگان رسانه های داخلی و مسئولان شورای عالی امنیت ملی برگزار می شد.

بدیعی همچنین علت عملکرد ضعیف مطبوعات داخلی درپشتیبانی رسانه ای ازاقدام ایران را، عدم وجود دستور رسانه ای مشخص از سویی و تعطیلی درازمدت رسانه ها در ایام تعطیلات نوروزی دانست و تصریح کرد که مجموعه این عوامل باعث شد که این "تک رسانه ای" ناقص انجام شود.

این روزنامه نگار اظهار داشت : لازم بود نظامیان انگلیسی توسط رسانه های داخلی و در جریان برگزاری کنفرانسی خبری حداقل مورد "محاکمه رسانه ای" قرار می گرفتند و در معرض این سئوال قرار می گرفتند که چرا به آب های سرزمینی کشورمان وارد شده اند؟

خوش چهره: بنده به عنوان دبیر سیاسی یک روزنامه هنوز در پی شناسایی اهداف استراتژیک دولت احمدی نژاد در عرصه سیاست خارجی هستم؛ مثلا در همین ماجرای ملوانان انگلیسی، از ابتدا تا سرانجام، رسانه های ما تنها "گزارشگر منفعل" رخدادها بودند

جلال خوش چهره، دبیر سیاسی روزنامه کارگزاران در ادامه میزگرد "تحلیل رسانه ای مسئله بازداشت ملوانان انگلیسی"، ورود دیرهنگام مطبوعات داخلی به این جدال رسانه ای را مورد اشاره قرار داد و افزود: متاسفانه رسانه های ما در ادامه این ماجرا، وارد آن شدند و نوع رفتار دولت باعث شوک رسانه های داخلی شد.

وی ادامه داد: در شرایطی که غرب به طور دائم سیاست تحریک ایران را در دستور کار خود قرار داده بودند، ایران با دستگیری ملوانان انگلیسی اقدامی کاملا طبیعی و بازدارنده را انجام داد اما به نظر من، نظام سیاسی ما در اغلب موارد خود را در استفاده از رسانه های داخلی و حتی همفکری با آنان بی نیاز می داند.

این فعال مطبوعاتی همچنین گفت: بنده به عنوان دبیر سیاسی یک روزنامه کثیرالانتشار هنوز درحال تلاش برای شناسایی اهداف استراتژیک دولت در عرصه سیاست خارجی هستم؛ انتقاد من این است که دولت سیاست توضیحی خاصی برای مطبوعات داخلی نداشته و به عنوان مثال در همین ماجرای ملوانان انگلیسی، از ابتدا تا سرانجام، رسانه های ما تنها "گزارشگر منفعل" رخدادها بودند.

خوش چهره تصریح کرد که در نتیجه نوع تعامل ناقص دولت با رسانه ها، آن چه که در مطبوعات و رسانه های غربی از این ماجرا معنا شد، چیزی نبود که نظام خواستار آن بود؛ پیشنهاد من این است که دولت ضمن آشتی با رسانه ها، این سربازان جبهه خبری کشور را نیز با سیاست ها و اهداف استراتژیک خود آشنا سازد.

در بخش دیگری از میزگرد خبرگزاری مهر، امیر اسماعیلی، دبیر تحریریه خبرگزاری نفت ایران با تاکید بر لزوم بازتعریف واقعی مسئله بازداشت ملوانان انگلیسی، گفت: رسانه های داخلی بر خلاف رسانه های غربی در این ماجرا، منسجم نبودند و این در حالی بود که رسانه های خارجی در نخستین واکنش به موضوع، کاملا هماهنگ عمل کردند و این نکته بسیار مهم و قابل تاملی است.

دکتر اسدی: متاسفانه اولین خبر درباره دستگیری ملوانان انگلیسی را منابع خارجی به جهانیان مخابره کردند که چنین رویدادی ضعفی بزرگ برای رسانه های ایران و به خصوص رسانه ملی ( صدا و سیما) بود

وی افزود: درشرایطی که جامعه رسانه ای ایران دربهت خبری کامل به سر می برد، رسانه های غربی حتی در خصوص کاربرد واژه های مربوط به این حادثه با زیرکی لفظ "گروگان" را به جای "متجاوز" تثبیت می کردند.

این کارشناس علوم ارتباطات تصریح کرد: با توجه به تعطیلی رسانه های نوشتاری کشور در زمان تعطیلات نوروزی، افکار عمومی صرفا از رسانه های دیداری برای پیگیری این موضوع استفاده کردند و به همین خاطر با "فقر تحلیلی" مواجه شدیم.

دکترمحمدحسن اسدی طاری، استاد ارتباطات نیزدراین میزگرد اظهارداشت: متاسفانه اولین خبردرباره دستگیری ملوانان انگلیسی را منابع خارجی به جهانیان مخابره کردند که چنین رویدادی ضعفی بزرگ برای رسانه های ایران و به خصوص رسانه ملی ( صدا و سیما) بود.

به گزارش مهر، وی با تاکید بر این که رسانه ملی باید منشاء تولید اخبار اولیه و تکمیلی مربوط به چنین رخدادهایی باشد، افزود: با توجه به کمرنگ شدن روزافزون پدیده "امپریالیسم خبری" به خاطر تعدد رسانه های مستقل، به خوبی می توانستیم از چنین حادثه ای استفاده مناسب رسانه ای کنیم که متاسفانه انجام نشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: برخلاف نظر خانم بدیعی، معتقدم که نه تنها رسانه های ما در بحث ملوانان، "تک رسانه ای" انجام ندادند بلکه ازهمتایان غربی خود پاتک هم خوردند و برخلاف بسیج رسانه های داخلی درجریان انتخابات، چنین انسجام رسانه ای ایجاد نشد.

بدیعی در پاسخ به انتقادات اسدی طاری، مشکل اصلی در این ماجرا را متوجه جامعه رسانه ای کشور دانست که اسدی نیز با تائید نظر او خاطرنشان کرد: دولت ضمن ترسیم روندی مشخص برای رسانه های داخلی، باید از محدود کردن آن ها در چنین جدال های رسانه ای اجتناب کند.

اسماعیلی: رسانه های داخلی بر خلاف رسانه های غربی در این ماجرا، منسجم نبودند و این در حالی بود که رسانه های خارجی در نخستین واکنش به موضوع، کاملا هماهنگ عمل کردند

در ادامه این نشست، دکتر محمد کیارشی، نماینده اسبق خبرگزاری جمهوری اسلامی در آلمان، با تاکید بر "ضعف ساختاری فرهنگ رسانه ای کشور" اظهار داشت : در اغلب کشورهای غربی، شان خبرنگار هم چون دیپلمات است اما در مسئله بازداشت ملوانان انگلیسی، متاسفانه عملکرد رسانه ای ما بسیار ضعیف بود.

وی هماهنگی سیاستمداران ارشد کشور را شرط هماهنگی و انسجام رسانه های داخلی توصیف کرد و گفت: غربی ها مدام در پی یافتن "نقاط ضعف رسانه ای" ما هستند.

گزارش مشروح این میزگرد به زودی در مهر منتشر خواهد شد.