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۲۴ فروردین ۱۳۸۶، ۱۴:۱۹

مقامات مالزی از سهم رسانه های اسلامی در ترویج نقش اسلام تجلیل می کنند

مقامات مالزی در نظر دارند روز جمعه 31 فروردین از متصدیان رسانه هایی که نقش قابل توجهی در تأکید بر سهم اسلام در توسعه و پیشرفت این کشور و جامعه داشتند قدردانی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استار چاپ مالزی، مراسم تجلیل از اصحاب رسانه مالزی در قالب جایزه ملی رسانه اسلامی و براساس ایده ابتکاری وزارت توسعه اسلامی و با هدف قدردانی از تلاش رسانه ها در راستای ترویج اسلام و نقش آن در ساخت جامعه برگزار می شود.

مراسم افتتاحیه روز جمعه در مرکز تجارت جهانی شهر فوتراجای، مالزی برگزار می شود و 16 جایزه در چهار رشته به رسانه های الکترونیکی و مکتوب اسلامی ارائه می شوند.

دکتر عبدالله بن زین از وزرات کابینه دولت مالزی اظهار داشت: ما قصد داریم طی این مراسم از رسانه ها به علت نقش فعال آنها در برجسته کردن اسلام، تعالیم آن و نقش اسلام در ترویج پیشرفت و صلح تجلیل کنیم. رسانه ها نقش مهمی در درک دینی ایفا کرده اند و اکنون زمان مناسبی برای قدردانی از سهم آنها است.

کد مطلب 469291

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