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۲۴ مرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۱۵

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان خبرداد:

پوشش امدادی به بیش از ۳۰۰۰ حادثه دیده طی ۵ ماهه در گلستان

پوشش امدادی به بیش از ۳۰۰۰ حادثه دیده طی ۵ ماهه در گلستان

گرگان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از پوشش امدادی به سه هزار و ۳۳۷ حادثه دیده از ابتدای امسال تاکنون خبرداد.

محمدعلی هروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از ابتدای سال تاکنون (۲۴ مرداد) امدادگران جمعیت هلال احمر گلستان به ۹۴۰ حادثه اعم از جاده ای، ریزش آوار، کوهستانی و هوایی خدمت رسانی کردند.

وی افزود: در این مدت سه هزار و ۳۳۷ دچار حادثه شدند که از مجموع هزار و ۷۶۶ مصدوم، ۸۹۰ نفر توسط هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

هروی گفت که در این عملیات ها هزار و ۲۸۶ تیم که شامل سه هزار و ۲۵۷ نیروی امدادی و عملیاتی بود بکارگیری شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان ادامه داد: همچنین در مجموع این حوادث ۹۳۵ آمبولانس، ۷۵ خودروی نجات و ۷۳ خودروی کمکدار استفاده شد.

کد مطلب 4693157

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