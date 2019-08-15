ناوگان حمل و نقل عمومی شهر مرند نیاز به بازسازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت زاده، ظهر امروز در دیدار شهردار مرند، معاونین و روسای سازمان های شهرداری و برخی از کارکنان اظهار داشت: مشکلات مشارکت کننده سابق پروژه جواهر باید هرچه زودتر حل و فصل شود، مهندس زنوی در اجرای پروژه جواهر مرند دچار فشار زیادی شد و باید از او حمایت کرد.

وی تاکید کرد: باید حق سرمایه گذار و مشارکت کننده سابق این پروژه پرداخت شود و مسئولین باید نسبت به پرداخت حق سرمایه گذار اقدام کنند.

امام جمعه مرند عنوان کرد: حل مشکل برق پروژه جواهر در مرکز شهر مرند، بسیار طولانی شد و این کار درستی نبود در صورتی که کابل آنجا دارای برق هم نبود اما چندین سال این پروژه را به تعویق انداخت.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده در بخش دیگری با انتقاد از کمبود خدمات حمل و نقل عمومی در مرند اظهار داشت: اتوبوس های شهرستان مرند بسیار عقب مانده هستند و نیاز به بازسازی دارد، مسئولین باید تدابیری اندیشیده و ناوگان حمل و نقل عمومی را بازسازی کنند، این امکانات در شأن مرند نیست.

وی در ادامه بر ضرورت تعامل و دوندگی مسئولین جهت اجرای طرح ها تاکید و تصریح کرد: اگر عوارض خاک چینی در شهر مرند پرداخت شود، کمک بسیار مهمی به پیشرفت شهر خواهد کرد.

امام جمعه مرند ادامه داد: اگر مردم مشارکت و همکاری نداشته باشند اجرای پروژه ها و طرح های شهری پیش نخوهد رفت.

حجت الاسلام نعمت زاهد با اشاره به اینکه در عصر ارتباطات قرار داریم بر ضرورت تعامل و برقراری ارتباط با نماینده و مجمع نمایندگان استان جهت جذب اعتبارات و امکانات برای شهر مرند تاکید کرد.

وی تاکید کرد: طرح های ناقص شهری باید هر چه زودتر به اتمام برسد، هر چند مسیرگشایی و تملک و اجرای پروژه های شهرداری مرند امروز برای مردم محسوس است.

امام جمعه مرند در بخش پایانی با بیان اینکه امروز در جنگ و کارزار با دشمن هستیم، اذعان داشت: باید جهادی حرکت کرده و رضایت مردم را جلب کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده افزود: تحریم ها و مشکلات سال های اخیر می توانست یک نظام قدرتمند را ساقط کند اما مردم با صبر و تحمل و استقامت، توطئه ها را خنثی کردند.

گفتنی است، در پایان این دیدار، تابلوی ویژه سالگرد اقامه نماز جمعه در انقلاب اسلامی، از سوی روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر به امام جمعه مرند اهدا شد.