به گزارش خبرگزاری مهر، "فرانس یوزف یونگ" درگفتگو با رویترز و به زعم خود بر لزوم این امر تاکید کرد.

وی طی هفته جاری گفته بود :" آخرین پیشرفت های هسته ای ایران، تاییدی بر این مسئله است که چنین حفاظتی ( استقرار سپرموشکی آمریکا در اروپا ) کار معقولانه ای است."

یونگ افزود :" باید اقدام های پیشگیرانه به موقع در برابر افزایش برد موشک های کشورهای مشکل ساز اتخاذ شود."

وزیر دفاع آلمان از اشاره مستقیم به نام ایران خودداری کرد ، اما این مسئله مشخص بود که کشورهایی که وی در ذهن خود داشت، شامل ایران و کره شمالی بوده است.

اظهارات یونگ، حمایت دولت آلمان از پروژه آمریکا را نشان می دهد.

آمریکا اعلام کرده است که در صدد است تا 10 موشک رهگیر در لهستان و یک پایگاه راداری در جمهوری چک مستقر کند، این امر با مخالفت روسیه روبرو شده است.

یونگ که از محافظه کاران آلمانی به شمار می رود، گفت که مشارکت روسیه در گفتگوها درباره این مسئله مثل کاری که هم اکنون آمریکا آن را انجام می دهد، مهم و ضروری است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که توافقی با مسکو در این زمینه صورت گیرد.

وی بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران در پاسخ به این سوال که برآورد وی ازدستیابی تهران به سلاح هسته ای چیست، گفت : تهران از این مرحله سال ها دور است .

وزیر دفاع آلمان مدعی شد:" ما می توانیم هر کار ممکنی را برای جلوگیری از ترکیب موفقیت آمیز موشکهای دوربرد و سلاح های هسته ای ایران انجام دهیم و امیدوارم که ما - آمریکا، اروپا، روسیه و چین- بتوانیم از طریق دیپلماتیک به این هدف برسیم."

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه (20 فروردین)، اعلام کرد : ایران به تولید صنعتی سوخت هسته ای رسید.