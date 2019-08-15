به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی ظهر پنج شنبه در نشست هم‌اندیشی تشکل‌های کارگری شهرستان سمنان در فرمانداری ضمن بیان اینکه کارگران ساختمانی و فصلی در سمنان ساماندهی می شوند، تاکید کرد: دو نقطه برای تجمع و حضور کارگران فصلی در نظر گرفته شده و امیدواریم به‌زودی با پیگیری‌های صورت گرفته امکان استقرار کارگران در این مکان‌ها فراهم شود.

وی با بیان اینکه احقاق حق کارگران، حفظ کرامت آن‌ها، دوری از سرما و گرما و آفتاب در ایجاد دو منطقه برای ساماندهی کارگران در نظر گرفته شده است، افزود: به دنبال احقاق حق این صنف با مشارکت دستگاه‌های متولی و تشکل‌های کارگری هستیم.

کارگران قشر تاثیرگذار در تحقق شعار سال

فرماندار سمنان بالا بردن سطح آگاهی کارگران نسبت به آسیب‌های اجتماعی روز جامعه را از دیگر اقداماتی دانست که می بایست در قبال کارگران جامعه صورت گیرد و افزود: پیگیری مسائل رفاهی و انگیزشی کارگران، پیگیری ارتقای سطح حقوق و مسائل معیشتی کارگران در زمره دیگر تاکیدات ما برای این قشر است.

دانایی گفت: کارگران قشر مهمی هستند که تلاش‌ها و خدماتشان در سطح جامعه منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش تنش در واحدهای تولیدی می‌شود و لذا باید قدردان این قشر بود.

وی شوراهای اسلامی کار به‌عنوان حلقه واسطه کارگران، مدیران را یک ابتکار خوب دانست و تصریح کرد: هفت شورای اسلامی کار، ۱۴ نماینده کارگر، سه انجمن صنفی کارگری و یک کانون کارگران بازنشسته به‌عنوان تشکل‌های کارگری شهرستان سمنان وجود دارند که ظرفیت خوبی برای تعاملات کارگری محسوب می‌شوند.

فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت قشر کارگر جامعه، تاکید کرد: استفاده مطلوب از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری برای تحقق شعار سال بسیار ضرورت دارد.