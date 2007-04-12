ابتلای یک تا 10 نفر از هر 100 هزار مرد به سرطان های دهانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی وردی در اولین جشنواره سلامت دهان و دندان در آخرین روز هفته سلامت و در روز دندانپزشکی در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان افزود: در صد معناداری از افراد 35 تا 40 ساله مبتلا به بیماریهای لثه شده اند.

مدیرکل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت اظهار داشت: به رغم بهبود دسترسی به خدمات سلامت دهان و دندان همچنان مشکلات پوسیدگی دندان و بیماریهای لثه ای مشکل اصلی دهان و دندان در دنیا محسوب می شود که این امر نیز در افراد کم درآمد بیشتر مشاهده می شود.

وردی گفت: امسال دومین سالی بود که زنگ مسواک نواخته شد و طرح افتتاح درمانگاههای امام علی (ع) و ارائه خدمات بهداشتی در مورد سلامت بهداشت و دهان و دندان توسط اتوبوس سیار به مناطق محروم از جمله فعالیتها بوده است.

وی تصریح کرد: اعزام نیروهای بهداشت کار به مناطق محروم و تکمیل شبکه درمانگاه بهداشتی و درمانی دندانپزشکی امام علی (ع) در زمینه بهداشت دهان دندان از دیگر فعالیتهای مورد توجه وزارت بهداشت است.