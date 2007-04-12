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۲۳ فروردین ۱۳۸۶، ۱۵:۱۰

مدیرکل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت خبر داد:

ابتلای یک تا 10 نفر از هر 100 هزار مرد به سرطان های دهانی

ابتلای یک تا 10 نفر از هر 100 هزار مرد به سرطان های دهانی

شیوع سرطان های دهانی هشتمین سرطان رایج در دنیا است که بروز این سرطان ها در مردان به تعداد یک تا 10 مورد ، از هر 100 هزار نفر است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی وردی در اولین جشنواره سلامت دهان و دندان در آخرین روز هفته سلامت و در روز دندانپزشکی در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان افزود: در صد معناداری از افراد 35 تا 40 ساله مبتلا به بیماریهای لثه شده اند.

مدیرکل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت اظهار داشت: به رغم بهبود دسترسی به خدمات سلامت دهان و دندان همچنان مشکلات پوسیدگی دندان و بیماریهای لثه ای مشکل اصلی دهان و دندان در دنیا محسوب می شود که این امر نیز در افراد کم درآمد بیشتر مشاهده می شود.

وردی گفت: امسال دومین سالی بود که زنگ مسواک نواخته شد و طرح افتتاح درمانگاههای امام علی (ع) و ارائه خدمات بهداشتی در مورد سلامت بهداشت و دهان و دندان توسط اتوبوس سیار به مناطق محروم از جمله فعالیتها بوده است.

وی تصریح کرد: اعزام نیروهای بهداشت کار به مناطق محروم و تکمیل شبکه درمانگاه بهداشتی و درمانی دندانپزشکی امام علی (ع) در زمینه بهداشت دهان دندان از دیگر فعالیتهای مورد توجه وزارت بهداشت است.

کد مطلب 469350

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