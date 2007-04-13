لیگ برتر فوتبال اصفهان در قالب طرح آسیاویژن برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر؛ اساسنامه این رقابتها زیر نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا تنظیم شده و قرعه کشی رقابت ها هفته آینده انجام خواهد شد.

مدیر اجرایی طرح آسیاویژن اصفهان با بیان این خبر به مهر گفت: اولین دوره لیگ برتر فوتبال اصفهان در قالب یاد شده با حضور تیم های ذوب آهن، شهرداری، برق، نیروگاه ،راه آهن، شهرداری ابریشم، شاهین کاشان، پریس، استقلال مبارکه، شاهد ایثار نجف آباد و زنده رود زرین شهر برگزار خواهد شد .

دکتر حسین رحیمی افزود: این تیم ها رقابت های خود را به صورت دوره ای و رفت و برگشت از مردادماه آغاز می کنند .

رحیمی خاطر نشان کرد: لیگ برتر فوتبال اصفهان در سال دوم در دسته دوم نیز به کار خود ادامه خواهد داد و باشگاه هایی که در اصفهان شرایط قرار گرفتن در قالب ساختار تعریف شده طرح آسیاویژن را داشته باشند به جمع تیم های لیگ دسته اول اضافه می شوند .

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وی یادآور شد: قرار است تیم های قهرمان لیگ برترطرح های آسیاویژن شهرهای مختلف آسیا نیز در یک تورنمنت به مصاف هم بروند