انفجار در داخل مجلس نمایندگان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه تلویزیونی "العربیه" گفت: این انفجار در محل کافه تریای مجلس نمایندگان عراق روی داد و گزارش ها از کشته شدن یک نماینده مجلس و زخمی شدن چند نفر از کارمندان حکایت دارد و به هنگام انفجار شماری در محل کافه تریا مشغول صرف غذا بوده اند.

وی افزود: آمبولانس ها هم اکنون در حال انتقال قربانیان هستند و محل انفجار به محاصره شدید درآمده و علت انفجار نیز احتمالا ناشی از منفجر شدن بمب در درون کافه تریا یا حمله ای انتحاری بوده است.

به گفته خبرنگار العربیه، دستگاههای اطلاعاتی پیشتر از احتمال حمله دو فرد انتحاری به مجلس نمایندگان عراق خبر داده و تدابیر خود را تشدید کرده بودند.

هنوز جزئیات بیشتری در این باره نرسیده است.

ساختمان مجلس نمایندگان عراق در منطقه الخضراء است که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.