بررسی لایحه مجازات جایگزین در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر ؛ غلامعلی محمدی در همایش بررسی راهکارهای کاهش حبس در اراک ‌ افزود: حبس زدایی از مسائلی است که قوه قضائیه با هدف تقویت بنیان خانواده ها ، بازگشت متهمین به آغوش اجتماع ، کاهش هزینه و آسیب های زندان آن را دنبال می کند و با کمک کارشناسان در حال برنامه ریزی برای مجازات های جایگزین است .

وی با اشاره به اینکه جرم زدایی، حبس زدایی و قضا زدایی به صورت جدی از سوی قوه قضائیه دنبال می‌شود خاطرنشان کرد: شوراهای حل اختلاف به عنوان یک مرجع مهم در قضازدایی مطرح هستند و تاکنون در اجرای سیاست تعدیل حبس محوری‌ اثرگذار بوده اند .

محمدی یادآور شد: یافتن راهکار و اجرای آن به منظور اجرای سیاست های قوه به تنهایی کفایت نمی کند و اجرای سیاست حبس محوری از طریق فرهنگ‌سازی عمومی باید دنبال می‌شود .

وی اظهار داشت: لایحه مجازات جایگزین هم اکنون در دستور کار کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که تناسب آن با برقراری امنیت اجتماعی در کنار سیاستهای تغییر کیفری از ویژگیهای مهم آن است .

مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مرکزی نیز در این همایش گفت: ستاد سیاستگذاری کاهش جمعیت کیفری در زندانها از سوی قوه قضائیه تشکیل شده که باید جدی گرفته شود .

محمد علی سلیمانی نسب افزود: انتظار دستگاه قضایی کاهش10 درصدی ورودی زندانها در کشور بوده که این رقم در استان مرکزی تاکنون محقق نشده است .‪

وی اقامت موقت زندانیان در زندان های استان را از جمله علل این مسئله دانست و متذکر شد: 57 درصد زندانیان ورودی به زندان های استان مرکزی کمتر از 10 روز در زندان اقامت دارند .

همایش بررسی راهکارهای حبس با حضور مسئولان قضایی اراک و جمعی از کارشناسان حقوقی و قضایی برگزار شد و جمع بندی نتایج همایش در پایان به روسا و قضات ارائه شد.