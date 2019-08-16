سیاوش محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت جوی استان اردبیل عنوان کرد: هوای نسبتا گرم که از چند روز گذشته در استان حاکم شده همچنان در اردبیل ماندگار خواهد بود.

وی با بیان اینکه جو پایدار تا اواسط هفته آینده در استان تداوم خواهد یافت، افزود: طی این مدت آسمان اردبیل صاف تا نیمه ابری در برخی از ساعات با وزش باد ملایم است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل یادآور شد: در برخی از مناطق شمالی استان دمای هوا تا روز سه شنبه با افزایش محسوسی نسبت به سایر مناطق مواجه می شود به گونه‌ای که در شهرستان کوثر و برخی از مناطق شمالی دمای بالای ۳۵ درجه‌ای نیز احتمال می‌رود.

به گفته محمدی مناطق مرکزی و جنوبی استان نیز از گرمای هوا بی نصیب نخواهند ماند و در این مدت دمای خلخال از ۳۰ درجه نیز فراتر می رود.

وی یادآور شد: برای روز جمعه آسمان استان صاف تا نیمه ابری بوده که در ساعات بعد از ظهر با وزش باد همراه است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل عنوان کرد: در این مدت در ارتفاعات افزایش ابر و احتمال رگبار وجود داشته و در ساعات منتهی به شب نیز از گرمای هوا کاسته می شود.