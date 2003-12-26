تعويض هاي قلعه نوعي به موقع بود

محمد خرمگاه مدافع تيم فوتبال استقلال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : تيم ما نيمه دوم بازي خوبي را به نمايش گذاشت و با تغييراتي كه در تاكتيك هاي تهاجمي خود ايجاد كرد موفق شد برتري خود را تثبيت كند . اين تغييرات در واقع تيم ما را متحول كرد بطوري كه ما به غير از دو گلي كه به ثمر رسانديم بازهم موقعيت هاي گلزني داشتيم كه با بد شانسي از دست رفت .

وي افزود : به نظر من سه امتياز اين بازي براي ما اهميت زيادي داشت چرا كه دوباره موقعيت خوبي در بين تيمهاي صدرجدول بدست آورديم و همچنان جايگاه مان را در بالاي جدول حفظ كرديم .

مدافع تيم استقلال درباره تيم برق شيراز گفت: آنها تيم جوان و دونده اي بودند كه براي اين بازي انگيزه زيادي داشتند ولي بازي خوب تيم ما و به ويژه نفرات جوان تيم اجازه نداد تا برق در زمين خودش حرفي براي گفتن داشته باشد . البته بايد به زمين نامساعد ورزشگاه حافظيه هم اشاره كنم كه اجازه نمي داد به راحتي روي بازي تمركز داشته باشيم و مجبور شديم بيشتر به بازي بلند روي بياوريم .

خرمگاه درباره عملكرد خط دفاعي استقلال در اين بازي تصريح كرد : ترجيح مي دهم در اين باره كارشناسان نظر بدهند وآنها عملكرد خط دفاعي را ارزيابي كنند .

وي در پايان گفت : با وجود اينكه در بازي با برق به سه امتياز حساس دست پيدا كرديم ولي معتقدم با سه بازيكني كه در اين بازي به خاطر سه اخطاره شدن از دست داديم ، هفته آينده مقابل شموشك كارمان سخت شد كه اميدوارم با درايت كادر فني و تلاش بچه ها بتوانيم در هفته هاي آينده نيز پيروزي هاي مان را ادامه بدهيم .