91 درصد مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان خراسان رضوی در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر ؛ محمد جواد محمدی زاده در جمع خبر نگاران افزود: 30 درصد از مصوبات سفر ریاست جمهوری به خراسان رضوی به پایان رسیده و طرحها آماده بهره برداری هستند . 2/61 دهم درصد در حال حاضر در حال اجرا است و 9/7 درصد هم در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: از مجموع 232 بند 90مصوبه استان، 55 مورد آن در حوزه طرحهای مطالعاتی بود که در سال گذشته به پایان رسید و 143 طرح در حوزه طرحهای عمرانی انجام شد و در 34 مورد نیز مجوز های آن به دستگاههای استانی اعطا شده است.

محمدی زاده با اشاره به آغاز اجرای 90 درصد طرحهای این سفردر سال گذشته خاطرنشان کرد: 3/7 دهم درصد مصوبات در سال جاری و 6/2 دهم درصد از آن در طول سالهای آینده به اتمام می رسد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به پروژه های عمرانی که در حوزه امور زیر ساختی پس از این سفر آغاز شده اظهار داشت: آغاز ساخت نیروگاه برق در سرخس، سبزوار و تربت حیدریه،افزایش ظرفیت فولاد سازی استان از یک کارخانه به شش مورد، افزایش چشمگیر در پوشش حوزه ارتباط تلفنی ثابت و همراه، تجهیز بیمارستان های موجود در شهرستانها و ایجاد 210 کیلومتر بزرگراه و آزاد راه در مسیر تهران- مشهد، دوغارون فردوس و بجستان، تحول در حوزه ریل و راه آهن از دیگراقداماتی بود که در سال قبل انجام شد.

محمدی زاده با اشاره به توجه جدی دولت و مدیریت استان به حوزه های علمی و پژوهشی تاکید کرد: ایجاد مراکز جامع علمی و کاربردی و پیام نور در شهرستانهای استان و ایجاد پژوهشگاهها از جمله پژوهشگاه زبان و ادب فارسی در توس و توجه به بازسازی مدارس علمیه از دیگر برکات این سفر بود.

وی با اشاره به سرمایه گذاری 580 میلیارد ریالی در حوزه صنعت این استان یادآور شد: ایجاد 13 هزار فرصت شغلی دراین بخش ، افتتاح برخی پروژه های صنعتی درحوزه های خودرو سازی و نساجی در هفته آتی و افزایش ظرفیت فولاد سازی استان به دو میلیون و 400 هزار تن ، تحول در حوزه سیمان در استان و اشتغال دو هزار نفر در این بخش از موفقیت های استان در این بخش است.

محمدی زاده عنوان داشت: هم اکنون 63 درصد ظرفیت ظروف چینی کشور، 40 درصد تولید نوشابه ، 38 درصد تولید قند و شکر، 35 درصد تولید قطعات خودرو و بین 10 تا 24 درصد تولید بخاری، لامپ، آبمیوه و یخچال فریزر کشور در خراسان رضوی انجام می شود.