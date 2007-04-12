تلفات انفجار در مجلس عراق به 13 کشته و زخمی رسید / رئیس مجلس خواستار جلسه اضطراری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی "العربیه"، در این انفجار سه نفر از جمله دو نماینده مجلس نمایندگان عراق کشته و 10 نفر دیگر از نمایندگان و کارکنان مجلس زخمی شدند.

این انفجار امروز در کافه تریای ساختمان مجلس نمایندگان عراق و به هنگام برگزاری جلسه مجلس روی داد و دو نماینده کشته شده از فراکسیون های "جبهه گفتگوی ملی" و "آشتی و آزاد سازی" هستند و در میان نمایندگان زخمی شده نیز از اعضای فراکسیون های "جریان صدر" و "التوافق" قرار دارند و حال برخی از آنها وخیم است.

برپایه این گزارش، محل انفجار هم اکنون در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارد و از ورود و خروج شخصیت ها و کارکنان جلوگیری می شود و نیروهای امنیتی درحال تحقیقات از آنها هستند.

نمایندگان مجلس این اقدام تروریستی را محکوم کرده اند و در اولین واکنش "محمود المشهدانی" رئیس مجلس نمایندگان عراق با محکوم کردن این اقدام تروریستی، خواستار برگزاری جلسه اضطراری مجلس در صبح فردا (جمعه) برای بررسی این حادثه و تدابیر امنیتی شده است.

در همین حال، خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که یک فرد حامل کمربند انفجاری، خود را در ساختمان مجلس نمایندگان عراق منفجر کرده است.