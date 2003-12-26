امروز در تاريخ

شهادت استاد نجات اللهي :

درچنين روزي در سال 1357هجري شمسي استاد كامران نجات اللهي ازاستادان دانشگاه امير كبير ( پلي تكنيك سابق ) توسط عمال رژيم منحوس پهلوي به شهادت رسيد. وي به همراه ديگر استادان انقلابي در حمايت ازدانشجويان مبارزابتدا دردانشگاه تهران وسپس درتحصن وزارت علوم عليه رژيم پهلوي شركت جست . عمال رژيم پهلوي در صدد بهم زدن اين تحصن بر آمدند و بدين گونه به استادان حمله بردند كه در نتيجه استاد كامران نجات اللهي به شهادت رسيد.



در گذشت ميرخواند :

درچنين روزي در سال 903 ه ق ، ميرخواند بلخي از مورخان برجسته ايران زمين در سن 63 سالگي دار فاني را وداع گفت . وي پس از طي تحصيلات ابتدايي به تحصيل فقه و فلسفه اسلامي پرداخت و در اين رشته ها از اعاظم روز گار خود گشت . ميرخواند درجواني عازم هرات شد و مورد توجه خاص اميرعلي شير نوايي اديب برجسته عصرقرارگرفت. وي درهمين دوران كتاب ارزشمند خود با نام روضه الصفا را به رشته تحرير در آورد . اين كتاب هم اكنون در دانشكده هاي ادبيات و تاريخ تدريس مي شود .



تصويب قانون دارسي و كيفر ارتش :





در چنين روزي در سال 1318 شمسي ، قانون دادرسي و كيفر ارتش ايران به تصويب رسيد . اين قانون كه بر گرفته از قانون دارسي و كيفر ارتش فرانسه بود برخي از نهاد هاي حقوقي از جمله ديوانهاي حرب و نحوه رسيدگي را از شيوه رسيدگي در اين كشور اتخاذ كرده بود . دادگاههاي نظامي داراي صلاحيت خاص نظامي هستند و از مراجع اختصاصي به شمار مي روند و صلاحيت آنان ذاتي است . اين دادگاهها به جرايم افراد نظامي در حين خدمت رسيدگي مي كنند و ساير جرايم افراد نظامي در صلاحيت دادگاههاي عمومي است . پس از انقلاب اسلامي دادگاههاي ارتش در يك سازمان مستقل قضايي به نام سازمان قضايي نيروهاي مسلح ادغام شد . اين سازمان در حال حاضر عهده دار سازماندهي وضعيت دادگاههاي نظامي است . پس از بين رفتن دادسرا در دادگاههاي عمو مي ( قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب 1373 ) ، دادسرا همچنان در سيستم دادرسي نظامي حفظ شد .



كنفرانس همبستگي آسيا و آفريقا :

در چنين روزي در سال 1957 ميلادي كنفرانس همبستگي كشور هاي آسيا و آفريقا برگزار شد . اين كنفرانس در جهت تبيين مناسبات كشور هاي جنوب و تشريك مساعي آنان در حوزه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در برابر كشور هاي شمال برگزار شد .



پيروزي جبهه نجات اسلام :

در چنين روزي در سال 1991 ميلادي جبهه نجات اسلامي در الجزاير پيروز شد . با آن كه اين جبهه از طريق آراي عمومي وبا شركت در يك انتخابات رسمي پيروز شده بود اما نيروهاي طرفدار د موكراسي غربي در الجزاير با حمايت كشورهاي اروپايي وآمريكا تاب اين پيروزي بزرگ را نياوردند و با كمك نيرو هاي نظامي نتيجه را به هم زدند و انتخابات بي فايده شد و رهبران پيروز دستگير و به زندان افتادند يا تحت نظر قرار گرفتند و جبهه نجات اسلامي غير قانوني اعلام شد. اين رسوايي بزرگي براي غربي ها به ويژه فرانسه و آمريكا بود و چهره ضد د موكراسي آنان را يك بارديگر افشا كرد. اين اقدام ضد آزادي مروج كشتار مردم در الجزاير شد .



انعقاد قرار داد پرسبورگ :

درچنين روزي در سال1805ميلادي ، قرارداد پرسبورگ ميان فرانسه و اتريش امضا شد. با امضاي قرارداد پرسبورگ بسياري ازمتصرفات اروپايي اتريش زيرسلطه فرانسه قرارگرفت.



امضاي قرار داد فرانسه و اتريش :

در چنين روزي در سال 1748 فرانسه و اتريش قرار دادي در باره هلند جنوبي به امضا رساندند . اين دو كشور همين روز در سال 1880 ميلادي نيز قرار داد ي امضا كردند .



شكست نيروهاي بريتانيا :

در چنين روزي در سال 1776 ميلادي نيروهاي بريتانيا در جنگ ترنتون در طول جنگ هاي استقلال طلبانه آمريكا دچار شكست سختي شدند .



اختراع قهوه جوش :

در چنين روزي در سال 1865 ميلادي قهوه جوش توسط جيمز اچ ميسون اختراع شد .



كشف راديوم :





در چنين روزي در سال 1989 ميلادي ماري و پير كوري راديوم را كشف كردند . راديوم عنصر راديو اكتيو است .



نخستين راه آهن ملي آمريكا :

در چنين روزي در سال 1917 ميلادي و در طول جنگ جهاني اول ، دولت آمريكا راه آهن ملي اين كشور را ساخت .



نابودي رزمناو آلماني :

در چنين روزي در سا 1943 ميلادي رزمناو آلماني با نام شارن هورست در درياي شمال در طول نبرد نورث كيپ غرق شد .



كاسترو عليه باتيستا :



در چنين روزي در سال 1956 ميلادي فيدل كاسترو با حضور مخفيانه در كوبا سعي كرد كه رژيم باتيستا را در اين كشور ساقط كند . در اين مدت كاسترو به همراه همرزمانش درمكزيك به سر مي بردند و با تعدادي قايق هاي بسيار ساده در دل موج ها خود را به كوبا رساندند . حمله آنان به يك پادگان نظامي بود كه بيشتر همراهان وي غير از يازده نفر در اين عمليات كشته شدند . اين عمليات بسيار متهورانه و جسورانه بود .



در گذشت جك بني :

جك بني كمدين معروف آمريكايي در چنين روزي در سال 1974 در سن هشتاد سالگي در گذشت .



رايانه ؛ مرد سال !





در چنين روزي در سال 1982 رايانه به عنوان مرد سال مجله تايم معرفي شد . براي نخستين بار بود كه يك غير انسان ومخلوق انسان اين افتخار را به دست مي آورد . مجله معتبر تايم هر سال يك چهره را به عنوان انسان برگزيده سال ميلادي به جهان معرفي مي كند .



شكست كارپف از كاسپاروف :

در چنين روزي در سال 1990 ميلادي گري كاسپاروف، آنتولي كارپوف را در شطرنج شكست داد . وي با اين كار قهر ماني خود را در شطرنج حفظ كرد .



انحلال رسمي شوروي :

در چنين روزي در سال 1991 ميلادي پارلمان اتحاد جماهير شوروي رسما راي به انحلال شوروي داد .



بيست روستاي فلسطيني در دست شهرك نشين ها :

در چنين روزي در سال 1995 ميلادي رژيم صهيونيستي بيست روستاي فلسطين اشغالي را از حاكميت فلسطينيان خارج كرد .



تولد هنري ميلر :

در چنين روزي در سال 1891 ميلادي هنري ميلر از نويسندگان بر جسته آمريكايي در نيويورك ديده به جهان گشود . وي مدت ها كارثابتي نداشت و به شغل هاي گوناگوني روي آورد . او از سال 1920 تا 1924 در شركت تلگراف اتحاديه غرب فعاليت كرد . ميلر از سال 1924 ميلادي به نويسندگي روي آورد . وي همچنين سال ها در اروپا زندگي كرد اما در سال 1942 مجددا به آمريكا بازگشت . او هفتم ژوئن 1980 ميلادي در گذشت .



تولد مائوتسه تونگ :

در چنين روزي در سال 1893 ميلادي مائوتسه تونگ ديده به جهان گشود . نخستين رهبر چين كمونيست پس از آشنايي با آثار كارل ماركس در سال 1921 ميلادي به حزب كمونيست كشورش پيوست . مائو بر عكس ماركس و لنين معتقد بود كه فقط دهقانان مي توانند جنبش انقلابي چين را به پيروزي برسانند . پس از جدايي كمونيست ها از ملي گرايان، مائو راهپيمايي بزرگ ومعروف ده هزار كيلومتري هم مسلكان كمونيست خود را رهبري كرد . مائو همچنين موفق شد كه چين را از حالت يك كشور در حال تلاشي به سرزميني داراي استقلال با دولت مركزي نيرومند تبديل نمايد و حتي به صورت مركز تهديد عليه شوروي و آمريكا در آورد . او در سال 1959 از رهبري كشور خود كناره گرفت و از سال 1966 انقلاب فرهنگي را در اين كشور به راه انداخت .