زنگ عطار در مدارس خراسان رضوی نواخته می شود

مدیر کل فر هنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در گفت و گو با خبر نگار مهر اظهار داشت: به منظور معرفی عطار نیشابوری به دانش آموزان و یادآوری ضرورت گرامیداشت بزرگانی چون وی، زنگ عطار 25 فروردین ماه جاری در مدارس استان خراسان رضوی به صدا در می‌آید .

سید جواد جعفری اظهار داشت : در عصر همان روز نیز در مراسمی ویژه گلباران مزار عطار نیشابوری و اجرای موسیقی در جوار آرامگاه این شاعر نامی در نیشابور برگزار می شود.

جعفری برگزاری دو همایش همزمان در مشهد و نیشابور را از دیگر برنامه های بزرگداشت این روز در خراسان رضوی اعلام کرد و گفت: همزمان با روز عطار،همایش "بررسی آثار و احوال عطار نیشابوری" با محوریت عرفان در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور برگزار می‌شود.

وی یادآور شد:همچنین عطار پژوهان و مولانا شناسان روز25 فروردین ماه جاری به منظور شرکت در همایش " از عطار تا مولانا" در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد گردهم خواهند آمد.

به گزارش مهر ؛ در همایش های یاد شده عطار شناسان و مولوی پِژوهانی چون غلامحسین ابراهیمی دینانی، غلامرضا اعوانی، مریم مشرف، نصرالله پورجوادی، محمدرضا راشدمحصل، رضا انزابی‌نژاد، محمد تقوی، مهدخت پورخالقی، مهدی سیدی، محسن میهن‌دوست، مهدی محبتی، رضا اشرف‌زاده، مهیار علوی مقدم و امید همدانی شرکت خواهند داشت.

همچنین دکتر پور نامداریان، دکترکزازی، دکتر اسعدی و مهرآفاق بابیوردی (مترجم کتاب دریای جان هلموت ریتر) در این همایش ها حضور خواهند یافت.