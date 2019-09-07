ایران درمحدوده قرمز تصادفات جاده ای/ ۳۷کشته به ازای۱۰هزارخودرو

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-صدیقه امیدی: آمار منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی درباره آمار تصادفات جاده‌ای نشان می‌دهد، هنوز ایران جزو کشورهای منطقه قرمز خطرناک در رانندگی جاده است و رتبه پنجم در مرگ ومیر تصادفات جاده‌ای را داراست.

براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۱۳ در کشورهای با درآمد متوسط و پایین، گروه سنی ۱۵ تا ۳۰ سال حداکثر تلفات ناشی از حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده است.

امنیت جاده، نوع و ایمنی وسیله نقلیه، سرعت، استفاده از کمربند ایمنی جلو و عقب ماشین، پوشیدن کلاه کاسکت در زمان موتورسواری، مصرف مواد مخدر و الکل در زمان رانندگی از جمله موارد تعیین‌کننده احتمال تصادف و همچنین خطر مرگ و جراحت هستند.

بر اساس سومین گزارش وضعیت جهانی ایمنی راه که توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است، مالاوی، تایلند و تانزانیا بالاترین نرخ کشته‌های ترافیک جاده‌ای را دارند که بالای ۳۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است و در مقابل کشورهای با بهترین عملکرد سوئد و انگلستان هستند که زیر سه نفر در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، تلفات دارند.

این گزارش تاکید می‌کند که کاربران راه به طور ناعادلانه ای در سراسر جهان محافظت می‌شوند و خطر کشته شدن در یک تصادف ترافیکی هنوز به این بستگی دارد که افراد کجا زندگی می‌کنند و چگونه جابه جا می‌شوند.

اما جاده‌های باکیفیت و هموار، بخش مهمی از توسعه اقتصادی هستند و بهبود مسیرهای ترابری سبب رشد اقتصادی می‌شوند. اندازه‌گیری کیفیت جاده‌ها یکی از شاخص‌هایی است که مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سالانه خود آن را اعلام می‌کند.

در گزارش سالانه این مجمع، کیفیت جاده‌ای به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مرتبط با زیرساخت‌ها اندازه‌گیری می‌شود.

شاخص کیفیت جاده با توجه به کیفیت و اتصالات شبکه داخلی جاده‌های مختلف، معرفی می‌شود و این شاخص متشکل از دو عنصر اندازه‌گیری میانگین سرعت یک مسیر رانندگی است که دست‌کم ۱۰ شهر بزرگ یک کشور را که حداقل ۱۵ درصد از کل جمعیت اقتصادی را تشکیل می‌دهند، به هم متصل کند و عنصر دوم این شاخص نیز میزان هموار بودن جاده‌های آن کشور است.

بر طبق گزارشات این مجمع امارات عربی متحده، سنگاپور، سوئیس، هنگ کنگ، هلند، ژاپن، فرانسه، پرتغال، اتریش، ایالات متحده آمریکا، تایوان، کره جنوبی، دانمارک، عمان، آلمان، اسپانیا، قطر، سوئد، کرواسی و لوکزامبورگ بیست کشوری هستند که در صدر این فهرست قرار دارند و ایران با نمره چهار در رتبه ۷۱ این جدول قرار دارد.

در مقایسه با گزارش سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، نمره ایران در این آمار در سال گذشته اندکی تنزل یافته و از ۴.۱ به ۴ رسیده و در سال گذشته ایران در رتبه ۶۸ قرار داشت و کیفیت جاده‌های ایران با کشورهای بوتسوانا در (آفریقا)، ترینیداد و توباگو در (آمریکای جنوبی)، اسلواکی در (اروپا)، جمهوری چک در (اروپا)، کیپ ورد در (آفریقا)، نروژ در (اروپا)، مجارستان در (اروپا) و تاجیکستان در (آسیا) برابری می‌کرد.

میانگین جان باختگان تصادفات جاده‌ای ایران، ۳۴.۱ است

میانگین جهانی کشته شدگان جاده‌ای به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته با فراوانی ۳۴/۱ درصد است.

بر اساس گزارشات، بیش از ۱۲ هزار نفر از ابتدای فروردین ۹۷ تا پایان آبان ماه همان سال، در اثر حوادث رانندگی در ایران جان خود را از دست داده‌اند و بر طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، در طول هشت ماه ابتدایی سال گذشته، ۱۲ هزار و ۲۶۱ نفر به دلیل تصادفات رانندگی در جاده‌های ایران جان باخته‌اند که در میان کشته شدگان، ۹ هزار و ۵۸۷ مرد و دو هزار و ۶۴۷ نفر زن بوده‌اند.

در ایران حوادث رانندگی پس از آلودگی هوا بیشترین قربانیان را می‌گیرد و حوادث ترافیکی نه تنها باعث مرگ زودرس تعداد زیادی از افراد جامعه می‌شود بلکه تعداد زیادی را نیز دچار معلولیت وناتوانی می‌کند.

۹ کشته به ازای ۱۰ هزار خودرو در جهان، ۳۷ کشته در ایران

آمارها نشان می‌دهد در دنیا به ازای هر ۱۰ هزار خودرو حدود ۹ نفر کشته می‌شوند، در حالی که در ایران به ازای این تعداد خودرو، ۳۷ تن کشته می‌شوند.

به عنوان مثال در انگلستان با وجود اینکه تا سه برابر بیشتر از ایران خودرو وجود دارد، میزان بروز تصادفات تا ۳۲ برابر کمتر است و یعنی می‌توان گفت به نسبت خودروهای موجود در ایران، حدود ۱۰۰ برابر بیش‌تر از انگلستان تصادفات رانندگی رخ می‌دهد.

در مجموع علل حوادث رانندگی و جاده‌ای سه عامل انسان، وسیله نقلیه و راه است که در تحقیقات مختلف مهمترین عامل تأثیرگذار در بروز حوادث رانندگی و جاده‌ای که به آن پرداخته شده، عامل انسانی است که درصد بالایی از تصادفات به این عامل برمی‌گردد.

این در حالی است که عوامل ایجاد تصادفات رانندگی و جاده‌ای همان‌طور که می‌توانند شرایط را بهبود ببخشند، از طرف دیگر می‌توانند باعث تشدید خسارات شوند و خطر را افزایش دهند، مثلاً اگر انسان خطا کند، یک راه ایمن می‌تواند خسارت وارده و به ویژه خطرات جسمی را کاهش دهد و خلاف این امر نیز می‌تواند اتفاق بیفتد.

بر اساس نظر کارشناسان به طور کلی هر تصادفی که صورت می‌گیرد بر اثر چهار عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط صورت می‌گیرد.

جاده‌ها و راه‌های کشور ما در بسیاری از مناطق کشور به خصوص در مناطق کویری، جنگلی و کوهستانی با ایرادهای بسیار جدی ساختاری مواجهند و بر اساس آمار و بررسی میزان عوامل تأثیرگذار در تصادف‌های کشور، ۵۲ درصد انسان، ۳۰ درصد مشکلات جاده‌ای و ۱۳ درصد نقص فنی خودروها در تصادفات رانندگی نقش دارند.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط کارشناسان اداره راهور پلیس راهنمایی و رانندگی در سال ۹۳ نزدیک به ۱۵۶ هزار تصادف در جاده‌های کشور ثبت شده که ۵۴ هزار مورد تصادف که نزدیک به یک سوم کل تصادفات را تشکیل می‌دهد مربوط به عوامل ناشی از مشکلات مربوط به جاده‌ها بوده است.

نیمی از تصادفات عامل انسانی دارد

در این میان حدود ۸۱ هزار تصادف که نزدیک به نیمی از کل تصادفات جاده‌ای سال ۹۳ را شامل می‌شود ناشی از اشتباهات انسانی بوده است.

عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی گفته بود که در سالهای گذشته سرمایه‌گذاری بسیار کمی در بخش نگهداری جاده‌های کشور انجام شده و به همین خاطر امروز بیش از ۴۰ درصد از جاده‌های کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

طبق گفته‌های جانشین فرمانده ناجا ۲۸ هزار نفر کشته‌های ناشی از تصادفات در سال رقم بالایی است که باید با تلاش شبانه روزی به نقطه صفر برسد.

سلیمانی می‌افزاید: تعداد خودروهای ما دوبرابر شده، جاده‌ها چندین برابر شده، تردد مردم بیشتر شده و مسافرت‌ها به همین ترتیب به صورت نسبتاً تصاعدی در حال رشد است و ظرفیت‌های ما محدود مانده و هماهنگی مطلوب این است که سازمان‌های ذیربط به پلیس کمک کنند.

جانشین فرمانده ناجا تاکید می‌کند: اگر یک پشتیبانی جدی صورت نگیرد ما در آینده با افزایش تلفات مواجه خواهیم بود چراکه در سال ۹۷ به میزان بسیار کمی کمتر از ۲ درصد افزایش تلفات داشته‌ایم ولی اگر خواسته‌هایی که داریم و پیگیری کردیم عملی نشد این امار نه تنها کاهش نمی یابد بلکه افزایش هم پیدا می‌کند.

وی با اشاره به خدمات پلیس برای کاهش تصادفات در جاده‌ها گفت: بیش از شش هزار دوربین در جاده‌های کشور نصب شده بود که امروز به دو هزار مورد نصب دوربین در جاده‌ها رسیده‌ایم.

وی تاکید کرد: پلیس باید به بالگرد مجهز شود، باید به پهپاد مجهز شود و سازمان دیگر باید به پلیس کمک کنند.

یکی دیگر از مشکلات جاده‌ای در کشور ما مربوط به مشکلات جاده‌های روستایی است به این مفهوم که بیش‌تر جاده‌های فرعی روستایی نیازمند تسطیح و شن‌پاشی است و راه‌های اصلی روستایی نیازمند عملیات بهسازی و آسفالت است.

مشکل بزرگ دیگر وجود مشکل در روشنایی جاده‌ها و کمبود یا نبود علائم رانندگی و شب‌نما نبودن بسیاری از آنها، نبود یا وجود اشکال در گارد ریل و استفاده نکردن از گارد ریل فنری، نبود امکانات جدا کننده مسیرهای رفت و برگشت در تعدادی از جاده‌های کشور و مشکلات آسفالت و آب گرفتگی از جمله مشکلاتی است که موجب نا امن شدن جاده‌های کشور می‌شود.

در این میان استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان کریدور شمال به جنوب یکی از استان‌های سخت گذر کشور است که به داشتن جاده‌های سخت و کوهستانی شهره است و این امر سبب شده که ایمنی جاده‌ها نیز در این استان کمتر باشد.

کهگیلویه و بویراحمد دارای ۷۹ گردنه با دو هزار و ۸۴۶ کیلومتر جاده و ۶۶ نقطه به طول ۳۲۷ کیلومتر محور برفگیر است.

این استان حدود شش هزار کیلومتر راه اعم از بزرگراه، راه اصلی، فرعی و روستایی دارد که از این میزان ۱۴۲ کیلومتر بزرگراه، ۵۰۵ کیلومتر راه اصلی، یک هزار و ۲۳۸ کیلومتر راه فرعی و مابقی نیز راه روستایی است.

سرزمینی با توپوگرافی کوهستانی که در قلب زاگرس و در کنار استان‌های اصفهان، فارس، خوزستان و چهارمحال و بختیاری قرار گرفته و این استان در مساحت ۱۶ هزار و ۲۴۹ کیلومتر بیش از ۷۰۰ هزار جمعیت را در مرکز استان تا دورافتاده‌ترین نقاط پوشش می‌دهد.

استان کهگیلویه و بویراحمد با بیش از ۷۰۰ هزار نفر جمعیت، هشت شهرستان، ۱۷ بخش و یکهزار و ۶۷۰ روستای دارای سکنه در جنوب غربی ایران، بر اساس سالنامه آماری سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال ۹۶ رتبه سوم میزان مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را بر حسب جمعیت داشته است.

کهگیلویه و بویراحمد ۴۰ گردنه خطرناک و نقطه حادثه خیز دارد

این استان با داشتن کمتر از ۱۴۰ کیلومتر بزرگراه و شرایط خاص توپوگرافی و کوهستانی یکی از استان‌های خطرناک در زمینه سوانح و حوادث رانندگی است که بیش از ۴۰ گردنه خطرناک و حدود یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر نقاط حادثه خیز دارد و بر اساس برآوردها، هزینه هر کیلومتر بهسازی و آسفالت راه‌های اصلی در این استان حدود دو تا سه برابر استان‌های کویری است.

از مجموع حدود شش هزار کیلومتر راه موجود در این استان بیش از چهار هزار کیلومتر آن راه‌های روستایی است که بیش از ۵۰ درصد آن همچنان خاکی و شوسه است.

تصادفات جاده‌ای در کشور به واسطه ایمن نبودن بسیاری از خودروها و توان خرید پایین مردم برای خودروهای ایمن، جاده‌های پرحادثه، نبود یا کمبود علائم و نشانه‌ها در جاده و اشتباهات انسانی به واسطه خستگی یا سرعت و سبقت غیر مجاز سبب شده تصادفات هر روز جان بسیاری را در کشور بگیرد و این علامت هشداری است که لزوم برنامه ریزی و توجه بیشتر را طلب می‌کند تا شاید جاده‌ها، خودروها و سفرها ایمن تر شوند.

به گفته مدیر کل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد در چهار ماهه نخست سال جاری ۸۰ نفربر اثر تصادفات در استان جان خود را از دست داده‌اند.

کامروز امینی این تعداد را شامل ۲۲ نفر زن و ۵۸ مرد عنوان می‌کند و می‌گوید: از این تعداد ۳۴ فوتی درشهرستان بویراحمد ،۱۵ فوتی در شهرستان گچساران، ۱۱ فوتی در شهرستان دنا، ۹فوتی درشهرستان چرام ،۶ فوتی درشهرستان کهگیلویه، دو فوتی در شهرستان لنده، دوفوتی در شهرستان بهمئی و یک فوتی نیز در شهرستان باشت به ثبت رسیده است.

وی یادآور می‌شود که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۶ درصد افزایش داشته است.

سرپرست اورژانس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز از افزایش آمار کشته شدگان تصادفات در استان در مردادماه خبر می‌دهد و می‌گوید: آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات در مرداد ماه ۹۸ نسبت به تیرماه ۲۲ درصد افزایش یافته است.

حسن جلیل می‌افزاید: میزان مأموریت‌های تصادفی در این ماه نیز نسبت یه تیرماه، سه درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه در مرداد ماه سال جاری یکهزار و ۳۴۵ مصدوم تصادفی ثبت شده است، می‌گوید: این میزان نسبت به تعداد مصدومان تصادفی مرداد ۹۷ افزایش ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد این در حالی است که نسبت به تیرماه ۹۸ تعداد مصدومان ثبت شده افزایش دو درصدی داشته است.

جلیل میزان کشته شدگان در تصادف در مرداد ۹۷ را ۱۱ نفر عنوان می‌کند و می‌افزاید: این آمار نسبت به مدت مشابه افزایش داشته و نسبت به تیر ماه سال جاری نیز افزایش ۲۲ درصدی ثبت شده است.

وی یادآور می‌شود: در مرداد ۹۸ مصدومان ناشی از تصادفات شهری ۶۲۳ مورد، میانگین آمار اولیه در شهر هفت مورد است و این در حالی است که مصدومان شهری نسبت به مرداد ۹۷ افزایش ۱۱ درصدی و نسبت به تیرماه ۹۸ افزایش شش درصدی را نشان می‌دهد.

جلیل می‌افزاید: آمار ثبت شده مصدومان تصادفات جاده‌ای از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۲۲ مورد و میانگین اولیه ۱۳.۳ است که نسبت به مرداد ۹۷ افزایش ۱۸ درصدی داشته است.

همچنین بر اساس گزارشات، فوریت‌های پزشکی استان، در سه ماهه اول سال ۹۸ در شهرستان‌های گچساران و باشت ۴۱۰ فقره تصادف با ۶۳۴ مصدوم به وقوع پیوسته است.

جلال پورانفرد رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد کل تصادفات رخ داده در شهرستان‌های گچساران و باشت در سال ۹۷ را یکهزار و ۳۵۸ فقره عنوان می‌کند.

وی می‌افزاید: این تعداد تصادف دوهزار و ۱۱۱ مصدوم برجای گذاشت که از این تعداد تصادف ۷۶۶ فقره در حوزه درون شهری بوده که یکهزار و ۱۴۲ مصدوم برجای گذاشته است.

پورانفرد می‌گوید: ۳۹۹ فقره تصادف در حوزه برون شهری و جاده‌ای استان رخ داده و ۶۸۲ مصدوم نیز برجای گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار تصادف در جاده‌های کشور نشان می‌دهد که هنوز در زیرساختهای حمل و نقل دچار مشکل هستیم و توجه ویژه ای را در این بخش می‌طلبد تا شاید با بهتر شدن شرایط جاده‌ها و حذف نقاط حادثه خیز و سخت گذر، افزایش آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها، افزایش علامتهای راهنمایی و رانندگی و نصب روشنایی و علائم هشدار و توجه بیشتر به قوانین راهنمایی و رانندگی، و فرهنگسازی در راستای کاهش سرعت و سبقت غیر مجاز اندکی بر ایمنی و سلامت جاده‌ها بیافزاید.

هرچند داشتن وسیله نقلیه مناسب و ایمن نیز می‌تواند در تصادفات از حجم خسارات انسانی بکاهد و باید این نکته را مد نظر داشت که برخی از خودروها در کشور بیشترین میزان فوتی را در تصادفات دارند و این نشان از ایمن نبودن این خودروها دارد.

آمار پزشکی قانونی گواه فوت ۸۰ نفر در جاده‌های کهگیلویه و بویراحمد طی چهار ماه ابتدایی سال ۹۸ است و همچنان باید به ایمنی راه‌ها، وسایل نقلیه، جاده‌های سخت گذر و کوهستانی توجهی ویژه داشت تا سفری ایمن برای هر انسانی در هر جایی از دنیا رقم بخورد.